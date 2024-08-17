AKP’den ayak oyunları: Sadece bozulan kararlar örnek olarak gönderilmiş

KANDIRMA ÇABASI SONUÇSUZ KALACAK
Sosyal medya hesabından bu konuda paylaşım yapan Güneş, AKP’nin kandırma çabasının sonuçsuz kalacağının altını çizdi. Güneş’in yaptığı paylaşımlar ise şöyle:
Hükumet, Yalçınkaya kararına ilişkin sunduğu Eylem Planı’nın Eki’nde, Bylock kullanımı, Bank Asya’da hesap hareketliliği ve dernek-sendika üyeliği nedeniyle yapılan yargılamalarda verilen beraat kararları ile bu kararların onanmasına ve verilen mahkumiyet kararlarının da bozulmasına ilişkin Yargıtay ve istinaf mahkemesi içtihatlarına yer vermiştir.
ÖRNEKLER ARASINDA ONANAN CEZA KARARLARI YOK
Ancak, ne hikmetse Bakanlar Komitesi’ne sunulan kararlar arasında bir tane mahkumiyet kararı ve bu kararın onanmasına ilişkin Yargıtay ya da istinaf mahkemesi kararı yoktur. Gören de 8 yıldır insanlara zulmeden ve AİHM’in tarihindeki en ağır ihlalin çıkmasına neden olanların bu kararları verenler olmadığını sanır!
İŞE YARAYACAK YERLER BOYANMIŞ
Hükumet, kararların işine yarayan kısımları kırmızı, sarı ve yeşile boyamak suretiyle dikkat çekmeyi de ihlal etmemiştir. Fakat, özellikle vurguladığı ve bu suretle Bakanlar Komitesi’ni de kandırmayı düşündüğü kısımlarda yer alan hususlarla binlerce kişiye ceza verilmiştir. Hükümet, durumun resmettiği gibi olmadığını ve göz boyamaya çalıştığını birilerinin de çıkıp söylemeyeceğini düşünmüş olacak ki, yine böyle basit ayak oyunlarına tevessül etmiştir.
ÇARPITMALAR BAKANLAR KOMİTESİNE SUNULACAK
Yaptığımız duyurudan sonra, gerçeklerin Hükumetin anlattığı gibi olmadığını gösterebileceğimiz yüzlerce karar geldi. Öncelikle bu konuda hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bu kararları ve Hükümetin Eylem Planında Yalçınkaya kararıyla ilgili yapmaya çalıştığı çarpıtmaları Bakanlar Komitesine sunacağız.
ÖRNEK CEZA KARARLARI GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ
Şimdi de, bu serinin sonundaki linkte yer alan ve Hükümetin bazı kısımlarını boyayarak örnek gösterdiği kararın ilgili kısımlarındaki gerekçelerle ceza alan kişilerden, cezalandırılmalarına ilişkin ağır ceza ve istinaf mahkemeleri ile Yargıtay kararlarını talep ediyorum. Özellikle istirhamım, çok fazla karar geldiği için kararların tek mailde gönderilmesidir.
HÜKÜMET KAZDIĞI KUYUYA KENDİSİ DÜŞECEK
Yani talebim, bir sonraki twitte yer alan linkte Hükumetin Bakanlar Komitesine sunduğu kararlarda farklı renklere boyadığı kısımlarda belirtilen hususlarla beraat etmek yerine cezalandırılan kişilerin, haklarında verilen kararları göndermeleridir. Bu sayede, Hükumet kazdığı kuyuya kendisi düşecek ve şimdi de Bakanlar Komitesini kandırma çabası sonuçsuz kalacaktır.
MAHKEMELERİN ADAMINA GÖRE KARAR VERDİĞİ GÖRÜLECEK
Ayrıca, bir kısmı “Yargıtay Karar Arama” motoruna yüklenmeyen beraat kararlarının, bu kararlara dayanak teşkil eden ağır ceza veya istinaf mahkemesi kararlarıyla birlikte dosyalara sunulmasında ve mahkemelerin nasıl “adamına göre” ya da “işlerine geldiği gibi” gibi karar verdiklerinin gösterilmesinde fayda vardır.