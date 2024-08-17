AKP’den ayak oyunları: Sadece bozulan kararlar örnek olarak gönderilmiş

Hükumet, Yalçınkaya kararına ilişkin sunduğu Eylem Planı’nın Eki’nde, Bylock kullanımı, Bank Asya’da hesap hareketliliği ve dernek-sendika üyeliği nedeniyle yapılan yargılamalarda verilen beraat kararları ile bu kararların onanmasına ve verilen mahkumiyet kararlarının da bozulmasına ilişkin Yargıtay ve istinaf mahkemesi içtihatlarına yer vermiştir.





Ancak, ne hikmetse Bakanlar Komitesi’ne sunulan kararlar arasında bir tane mahkumiyet kararı ve bu kararın onanmasına ilişkin Yargıtay ya da istinaf mahkemesi kararı yoktur. Gören de 8 yıldır insanlara zulmeden ve AİHM’in tarihindeki en ağır ihlalin çıkmasına neden olanların bu kararları verenler olmadığını sanır!





Hükumet, kararların işine yarayan kısımları kırmızı, sarı ve yeşile boyamak suretiyle dikkat çekmeyi de ihlal etmemiştir. Fakat, özellikle vurguladığı ve bu suretle Bakanlar Komitesi’ni de kandırmayı düşündüğü kısımlarda yer alan hususlarla binlerce kişiye ceza verilmiştir. Hükümet, durumun resmettiği gibi olmadığını ve göz boyamaya çalıştığını birilerinin de çıkıp söylemeyeceğini düşünmüş olacak ki, yine böyle basit ayak oyunlarına tevessül etmiştir.





Yaptığımız duyurudan sonra, gerçeklerin Hükumetin anlattığı gibi olmadığını gösterebileceğimiz yüzlerce karar geldi. Öncelikle bu konuda hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bu kararları ve Hükümetin Eylem Planında Yalçınkaya kararıyla ilgili yapmaya çalıştığı çarpıtmaları Bakanlar Komitesine sunacağız.





Şimdi de, bu serinin sonundaki linkte yer alan ve Hükümetin bazı kısımlarını boyayarak örnek gösterdiği kararın ilgili kısımlarındaki gerekçelerle ceza alan kişilerden, cezalandırılmalarına ilişkin ağır ceza ve istinaf mahkemeleri ile Yargıtay kararlarını talep ediyorum. Özellikle istirhamım, çok fazla karar geldiği için kararların tek mailde gönderilmesidir.





Yani talebim, bir sonraki twitte yer alan linkte Hükumetin Bakanlar Komitesine sunduğu kararlarda farklı renklere boyadığı kısımlarda belirtilen hususlarla beraat etmek yerine cezalandırılan kişilerin, haklarında verilen kararları göndermeleridir. Bu sayede, Hükumet kazdığı kuyuya kendisi düşecek ve şimdi de Bakanlar Komitesini kandırma çabası sonuçsuz kalacaktır.



