Samanyolu Haber /Gündem / AKP’den EYT oyunu: 3 yıl sonra emekli olabilecekler /30 Ocak 2023 19:29

AKP’den EYT oyunu: 3 yıl sonra emekli olabilecekler

AKP, EYT'de 5 bin gün prim sözünde durmadı. AKP'nin Meclis'e verdiği yasa teklifine göre SSK'dan 5000 prim günüyle emekli olmayı bekleyenlerin prim günü şartı kademeli olarak 5 bin 975 güne kadar uzatıldı. Bu da en az 3 yıl sigortalılık süresi anlamına geliyor.

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde 1999 öncesi haklar aynen verilmedi. Sadece yaş şartının kaldırılması ve prim gün sayısı şartının yürürlükteki mevzuata göre korunması nedeniyle emekli olmayı umut edenler hayal kırıklığı yaşadı.

AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç olmak üzere AKP’li isimler kadınlarda 20 yıl erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi 5000 prim gününü dolduranların emekli olacağını açıklamıştı. Ancak Meclis’e sunulan teklifte SSK’lı olup 5000 ile 5975 günü arasında prim günü olanlar emekli olabilecek. Teklife göre 1999 sigorta girişli olup 5000 prim günü bulunanlar emekli olmak için prim gün sayısını borçlanma ya da bir iş yerinde çalışarak 5975’e tamamlayacak. Bu da emeklilik hayalinin 3 yıl daha ertelenmesi demek.

PRİM GÜN SAYISI 5 BİN 975 GÜNE UZADI
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Başkanlığı’na sunulan EYT yasa teklifinin detaylarını açıkladı. Akbaşoğlu, düzenlediği toplantıda, “Yürürlükteki mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde emekli olabilecek” dedi. Bu durumda, SSK’dan 5 bin prim günüyle emekli olmayı bekleyenlerin prim günü şartı işe başlama gününe göre kademeli olarak 5 bin 975 güne kadar uzatılmış oldu. AKP’nin hazırladığı yasa teklifinde prim günü şartı ile ilgili bölüm şöyle:



Teklifin bu haliyle yasalaşması durumunda 1979’da SSK girişi olanlar 5000 günde emekli oluyor. Örneğin yasa kapsamında EYT’den faydalanacak bir kişi 8 Eylül 1999’da sigorta girişi olduysa emeklilik için 5000 değil 5975 gün prim şartı gerekecek.


Kadınlarda da durum farklı değil. EYT kapsamında emeklilik için 5000 ila 5975 prim günü olması gerekiyor.



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