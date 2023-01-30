AKP’den EYT oyunu: 3 yıl sonra emekli olabilecekler

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde 1999 öncesi haklar aynen verilmedi. Sadece yaş şartının kaldırılması ve prim gün sayısı şartının yürürlükteki mevzuata göre korunması nedeniyle emekli olmayı umut edenler hayal kırıklığı yaşadı.







AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç olmak üzere AKP’li isimler kadınlarda 20 yıl erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi 5000 prim gününü dolduranların emekli olacağını açıklamıştı. Ancak Meclis’e sunulan teklifte SSK’lı olup 5000 ile 5975 günü arasında prim günü olanlar emekli olabilecek. Teklife göre 1999 sigorta girişli olup 5000 prim günü bulunanlar emekli olmak için prim gün sayısını borçlanma ya da bir iş yerinde çalışarak 5975’e tamamlayacak. Bu da emeklilik hayalinin 3 yıl daha ertelenmesi demek.





PRİM GÜN SAYISI 5 BİN 975 GÜNE UZADI

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Başkanlığı’na sunulan EYT yasa teklifinin detaylarını açıkladı. Akbaşoğlu, düzenlediği toplantıda, “Yürürlükteki mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde emekli olabilecek” dedi. Bu durumda, SSK’dan 5 bin prim günüyle emekli olmayı bekleyenlerin prim günü şartı işe başlama gününe göre kademeli olarak 5 bin 975 güne kadar uzatılmış oldu. AKP’nin hazırladığı yasa teklifinde prim günü şartı ile ilgili bölüm şöyle:











