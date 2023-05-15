Samanyolu Haber /Politika / AKP’den ikinci tur açıklaması /15 Mayıs 2023 22:30

AKP’den ikinci tur açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Türk demokrasisi için çok önemli bir aşama içerisindeyiz. Sandığın kurulmasıyla bir tablo ortaya çıktı. İkinci tur için çalışmalarımızı yaptık. Aynı siyasi değerlerle kampanyamızı yürüteceğiz" dedi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun düzenlenmesine karar verdi.

“KAMPANYA SÜRECİNDEN ŞİMDİYE KADAR İKİ SEMBOL ORTAYA ÇIKTI”

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, seçimin ikinci turuna ilişkin sürece dair açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, konuşmasında şunları belirtti:

* “Sokağa sanki şiddet yoluyla müdahale edilecekmiş gibi lanse edilen durumlarda emniyet güçlerimiz gereken önlemi alarak sandık güvenliğini sağladı. Kampanya sürecinden şimdiye kadar iki sembol ortaya çıktı.

* İlki, Millet İttifakı’nda bir genel başkan sağa sola mermi kovanı atarak süreci başlattı. Diğeri de bugün masa yumruklayarak video yayınlıyor.

* Türk demokrasisi için çok önemli bir aşama içerisindeyiz. Sandığın kurulmasıyla bir tablo ortaya çıktı. İkinci tur için çalışmalarımızı yaptık. Aynı siyasi değerlerle kampanyamızı yürüteceğiz.

“DÜN BİR CHP KLASİĞİ ÖNÜMÜZE GELDİ”

* Türkiye’deki seçim süreci bütün dünyaya demokrasi örneği olmuştur. Bu da yönetimin sandık yoluyla belirlenmesini önemini göstermiştir. Tarihte vatandaşlarımızın bu iradesi darbelerle muhtıralarla baltalanmaya çalışılmıştır ama vatandaşlarımız demokratik sandık seçimine önem göstermiştir.

* Cumhurbaşkanımız milletimizin desteğiyle önde bitirmiştir. Cumhur İttifakı da Meclis’te çoğunluğu sağlamıştır. Bu da vatandaşlarımız güvenini ortaya koymuştur. İkinci turda bunu sonuca vardıracağız. Sandığa sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

* Dün bir CHP klasiği önümüze geldi. Önce oldubittiyle bir aday getirildi. Daha sonra aday olan insanlara karşı bir sindirme yapıldı. Daha Seçimi kazanmadan hangi bürokratın görevden alınacağını listelemişler. Demokrasiye aykırı davranışlar sergilemeye devam ediyorlar. Dün bunu Anadolu Ajansı için de yapmaya kalktılar. Bu yapılan şey milli iradeye karşı demokrasi gasbıdır. Vatandaşlarımıza sadece bir kanaldan yanlış bilgi verildi. O da; CHP Genel Merkezi’dir.”
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