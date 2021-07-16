Samanyolu Haber /Gündem / AKP’den ittifak planı: 'Parti sayısı arttıkça baraj da artsın' /16 Temmuz 2021 13:13

AKP’den ittifak planı: 'Parti sayısı arttıkça baraj da artsın'

AKP ve MHP, Millet İttifak'ındaki parti sayısı fazla olduğu için ilginç bir baraj önerisi ortaya attı

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Seçim yasasında değişiklik yapmak isteyen AKP ve MHP’nin yüzde 5’lik barajda mutabık kaldığı, ancak AKP’nin, MHP’nin ‘ittifak içi baraj’ önerisine karşı, ittifaka katılan partilerin sayısı arttıkça, barajın da artacağı bir sistem önerdiği belirtildi.

Hürriyet’in haberine göre AKP’nin bir süredir üzerinde çalıştığı siyasi partiler ve seçim yasalarına yönelik taslağa ilişkin MHP görüşlerini iletirken, iki partinin anlaşamadığı bazı maddeler ortaya çıktı.

Buna göre iki partinin tartışmasız uzlaştığı iki madde, seçim barajının yüzde 5 olarak uygulanması ve partilerin grup kurmalarının seçime katılma gerekçelerinden çıkartılması oldu.

Uzlaşılamayan konularda ise AKP’nin seçim sisteminde istediği daraltılmış bölge sistemi öne çıktı. MHP’nin mevcut seçim sisteminin korunmasını isterken, AKP’nin ise bazı illerde birbirine destek ya da ortak liste formülü ile MHP’yi ikna edilmeye çalışacağı belirtildi.

MHP’nin ittifak içi baraj uygulanması önerisi de başka bir sorunlu başlık. AKP’nin bu konuda ortaya attığı iki alternatiften ilki baraj uygulanması durumunda bunun en fazla yüzde 2 olması ve küçük partilere ittifak yapma olanağının tanınması. Diğer alternatifse, ittifaka katılan partilerin sayısı arttıkça, barajın da artması olacak. İki parti varsa barajın yüzde 2, üç partide oran olarak barajın arttırılması gibi bir sistem önerilecek.

Görüş ayrılıkları üzerine iki partinin ortak komisyonunda çalışılacağı belirtilirken, TBMM’nin yeni yasama döneminde, yıl sonuna gelmeden düzenlemenin yasalaşması ve Anayasa’nın ‘seçime bir yıl kala yapılan yasal düzenlemeler, ilk seçimde uygulanmaz’ hükmüne takılmaması planlanıyor.
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