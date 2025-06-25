Samanyolu Haber /Gündem / AKP’den sürpriz çıkış! AKP'li üst düzey isimden İmamoğlu davasına ilk itiraz /25 Haziran 2025 21:23

AKP’den sürpriz çıkış! AKP'li üst düzey isimden İmamoğlu davasına ilk itiraz

AKP'li Hayati Yazıcı, İBB soruşturmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Masumiyet karinesi esas, iddiaların çarşaf çarşaf yayınlanması yanlış. İddianame bir an önce hazırlanmalı ve mahkeme de kararını uzatmadan vermelidir" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ankara’da Türkiye Basın Federasyonu’nun ‘Anadolu Sohbetleri’ programında medya temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yazıcı, İBB soruşturmaları ve CHP'nin Kurultay davasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu diğer isimlerin masumiyet karinesinin esas olduğuna vurgu yapan Yazıcı, "Yargıya taşınmış, halen soruşturulması devam eden ve üzerinde gizlilik olan bir konu ile ilgili masumiyet karinesini olumsuz etkilemekten uzak durulmalı. Evrensel hukuk prensiplerine göre hareket edilmelidir" ifadelerini kullandı.

İddiaların gazetelerde yayınlanmasını da yanlış bulduğunu belirten Yazıcı, "İddianame bir an önce hazırlanmalı ve mahkeme de kararını uzatmadan vermelidir" dedi.

'KURULTAY DAVASI'NIN KONUŞULMASI DOĞRU DEĞİL'

Yazıcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürüttüğü soruşturmaya ilişkin soru üzerine, yargının konusu olan bir konuyla ilgili yorum yapmayacağını söyledi.

Yazıcı, "Bu konunun kamuoyunda çokça tartışılması hukuk normları açısından doğru değil" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP’den sürpriz çıkış! AKP'li üst düzey isimden... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:36:06