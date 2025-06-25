AKP’den sürpriz çıkış! AKP'li üst düzey isimden İmamoğlu davasına ilk itiraz

İddiaların gazetelerde yayınlanmasını da yanlış bulduğunu belirten Yazıcı, "İddianame bir an önce hazırlanmalı ve mahkeme de kararını uzatmadan vermelidir" dedi.





AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ankara’da Türkiye Basın Federasyonu’nun ‘Anadolu Sohbetleri’ programında medya temsilcileri ile bir araya geldi.Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yazıcı, İBB soruşturmaları ve CHP'nin Kurultay davasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu diğer isimlerin masumiyet karinesinin esas olduğuna vurgu yapan Yazıcı, "Yargıya taşınmış, halen soruşturulması devam eden ve üzerinde gizlilik olan bir konu ile ilgili masumiyet karinesini olumsuz etkilemekten uzak durulmalı. Evrensel hukuk prensiplerine göre hareket edilmelidir" ifadelerini kullandı.Yazıcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürüttüğü soruşturmaya ilişkin soru üzerine, yargının konusu olan bir konuyla ilgili yorum yapmayacağını söyledi.Yazıcı, "Bu konunun kamuoyunda çokça tartışılması hukuk normları açısından doğru değil" dedi.