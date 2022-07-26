AKP’den Zaho açıklaması: PKK yaptı

Geçen Hafta, Irak’ın Zaho bölgesinde düzenlenen saldırıda ikisi çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.







Saldırı sonrası Irak’ta 1 günlük ulusal yas ilan edildi.





Türkiye’yi suçlayan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise “TSK’dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır” dedi.





Çavuşoğlu, saldırıyı “terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini” değerlendirdiklerini kaydetti.





KONGRA-GEL ise, saldırıyı PKK’nın gerçekleştirdiği iddiasını reddetti, Türkiye’yi suçladı.





Saldırı sonrası milyonlarca Iraklı sosyal medyada Türkiye karşıtı paylaşımlar yaptı.





Irak, BM Güvenlik Konseyi’ne şikayette bulundu ve konuyla ilgili acil toplantı yapmasını istedi.





IRAK KONYA’DAKİ SPOR MÜSABAKASINDAN ÇEKİLDİ

Irak Ulusal Olimpiyat Komitesi (NOCI), saldırıyı protesto etmek için 9 Ağustos’ta Konya’da yapılması planlanan 5. İslami Dayanışma Oyunları’ndan çekilme kararı aldı.





TSK’nın sivillere karşı herhangi bir eylemde bulunmaması için dünyanın en hassas ordusu olduğunun altını çizerim.





AKP, PKK’YI SUÇLADI

Zaho saldırısı AKP MYK toplasının da gündemindeydi. Saldırıya ilişkin açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Tipik bir PKK saldırısı olduğu açıktır. Geçmişte de gerçekleştirdiği eylemdir. Irak halkı ile ortak düşmanımız PKK ile birlikte terör örgütleridir. Kardeş Irak halkı bu saldırıyı gerçekleştirenlerin ortaya çıkarılması konusunda çalışılabilir” dedi.