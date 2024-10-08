AKP denetimli serbestliği genişletecek: Kısmi af mı geliyor?

Türkiye'de son günlerde peş peşe yaşanan kadın ve çocuk cinayetleri, suç dosyası kabarık olmasına rağmen sokakta olan failler, yargıda 'cezasızlık' tartışmasını alevlendirdi.







Bir yandan da yeni yasama yılında yargıda yapılacak değişiklikler gündemde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sık sık değişiklik sinyalleri verirken değişikliğin içeriğine ilişkin detaylar da kulislere yansıyor.





Nuray Babacan Gazete Pencere'deki köşesinde, pandemi döneminde Adalet Bakanlığı’nın mahkumları parça parça “denetimli serbestlikten” yararlandırdığı yasal düzenlemenin kapsamının genişletileceğini yazdı.





Söz konusu düzenlemenin TBMM’de görüşülmeyi bekleyen yargı paketine önergeyle eklenmesinin tartışıldığını aktaran Babacan, “Pandemi döneminde başlayan bu hak, 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle haklarındaki karar kesinleşip infazı başlayanlar için geçerliydi. Böyle bir düzenlemede suçun işlediği tarihin esas alınması gerektiği belirtiliyor. Şimdi yapılacak düzeltmeyle bu tarihten önce işlenen tüm suçlar, davaları ne zaman kesinleşirse kesinleşsin bu haktan yararlanacak” diye yazdı.





'TOPLUMDAKİ İNFİAL NEDENİYLE FREN YAPILABİLİR'





Babacan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:





"Şimdi, geçen yıl yenilenen bu yasada ‘eksik olduğu’ gerekçesiyle bir ek düzenleme yapılacak. Ve yararlananların kapsamı genişletilecek. Bunun da TBMM’de görüşülmeyi bekleyen yargı paketine önergeyle eklenmesi tartışılıyor. 'Tartışılıyor' diyoruz, çalışmanın yapıldığını ve tamamlandığını biliyoruz. Sadece toplumdaki infial nedeniyle fren yapılma olasılığı bulunuyor.





Ne yapılacağına gelince. Pandemi döneminde başlayan bu hak, 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle haklarındaki karar kesinleşip infazı başlayanlar için geçerliydi. Böyle bir düzenlemede suçun işlediği tarihin esas alınması gerektiği belirtiliyor. Şimdi yapılacak düzeltmeyle bu tarihten önce işlenen tüm suçlar, davaları ne zaman kesinleşirse kesinleşsin bu haktan yararlanacak.





'DAHA ÖNCE SERBEST BIRAKILANLARIN YARISI KADAR DAHA SALIVERİLME BEKLENİYOR'





Terör suçları hariç, buna ağır ceza gerektiren birçok suç da dahil, suçun bu tarihten önce işlenmiş olması durumunda denetimli serbestlikten yararlanacaklar. Yani davası henüz sonuçlanmadığı için bu haktan yararlanmayan, bu tarihten önce işlenen tüm suçları kapsayacak. Daha önce serbest bırakılanların yarısı kadar daha salıverilme bekleniyor."