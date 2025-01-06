AKP depremzedeye sözünü tutmadı: 23 ayda konutların yüzde 23'ü tamamlanabildi

6 Şubat depremlerinin üzerinden 23 ay geçmesine karşın iktidar hedeflediği konut sayısının gerisinde kaldı.





Deprem bölgesinde yurttaşların barınma sorunu sürüyor. 2023 yılında konut sayısına ilişkin verdiği 319 bin konut sözünü tutamayan iktidar, 2024 yılında belirlediği konut ve işyeri sayısına da ulaşamadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2024 yılı sonundaki hedefini 199 bin 20’si konut, 2 bin 668’i işyeri olmak üzere 201 bin 688 bağımsız bölüm olarak belirlerken bu sayı 155 bin 124’te kaldı. İktidarın verdiği konut ve işyeri sayısı hedefini tutamamasının en büyük mağduru ise Hatay oldu.





ONBİNLERCE BAŞVURUYA RET

Cumhuriyet'te yer alan habere göre depremde 7 ilçesi büyük hasar gören Hatay’da bakanlık verilerine göre, 311 bin 586 bağımsız birimden oluşan 84 bin 119 yapı yıkıldı. Deprem bölgesi toplamındaki hak sahipliği sayısı ise 453 bin olarak belirlenirken Hatay’da hak sahipliği için 260 bin başvurudan 176 bin 216’sı kabul edildi. En az 250 binden fazla konut ihtiyacı bulunan kentte teslim edilen konut sayısı 32 bin 110’da kaldı. Böylece yaklaşık iki yılın sonunda planlanan konutların yalnızca yüzde 23’ü teslim edilmiş oldu.





Öte yandan bakanlık, 2025 yılı yeni hedefini ise 416 bin 960’ı konut, 36 bin 23’ü ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız birim olarak belirledi.





ÜÇ KONTEYNER KÜLE DÖNDÜ

Hatay’ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi’nde elektrik kablolarından çıkan yangında üç konteyner yandı. Konteyneri yanan Özlem Daşkapan, elektrik saati taktıklarını, Toroslar EDAŞ’ın prosedüründen dolayı aktif hale gelmediğini ve kaçak elektrik kullanmak zorunda kaldıklarını belirterek “Bu alanın temizlenip tekrar burada bir konteyner verilmesini istiyoruz” dedi. Elektrik kesintileri nedeniyle tüm depremzedelerin buzdolabı, dondurucu gibi birçok eşyasının yandığına dikkat çeken Daşkapan, “Konteyner kente gitmek istemiyoruz” diye konuştu.





‘AKP RANT İÇİN HALKI GÖRMEZDEN GELİYOR’

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Nurdağı Yavuz Selim Mahallesi’nde depremzedelerin rezerv alan ilanıyla mağdur edildiğini belirterek “Bu mahalle, yıllardır emeğiyle geçinen insanların yuvasıydı. Şimdi burayı rant uğruna ellerinden almak istiyorlar. Depremzedelerin haklı taleplerini görmezden gelen bu anlayış, halka hizmet etmeyi değil, halkı mağdur etmeyi amaçlıyor” dedi.





Bölgeye destek ziyaretinde bulunan Meriç, hükümetin Nurdağı Yavuzselim Mahallesi’ni “rezerv yapı alanı” ilan etmesinin arkasındaki niyetleri sorgulayarak “Bu mahalle, yıllardır emeğiyle geçinen insanların yuvasıydı. Şimdi burayı rant uğruna ellerinden almak istiyorlar. Depremzedelerin haklı taleplerini görmezden gelen bu anlayış, halka hizmet etmeyi değil, halkı mağdur etmeyi amaçlıyor” ifadelerini kullandı.





Yurttaşların kendi imkânlarıyla evlerini yeniden inşa etme taleplerinin karşılanması gerektiğini vurgulayan Meriç, “Bu insanlar hak ettikleri adil ve kalıcı çözümleri alana kadar mücadelelerinde yanlarında olacağız” şeklinde konuştu.