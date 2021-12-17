Samanyolu Haber /Gündem / AKP destekçisi TOBB'dan 'acil önlem' çıkışı /17 Aralık 2021 16:21

AKP destekçisi TOBB'dan 'acil önlem' çıkışı

AKP'nin icraatlarında şimdiye kadar destekçi olan TOBB'dan bu sefer şikayet geldi. Birçok firmanın ekonomik krizden olumsuz etkilendiğini ifade eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu firmaların acil önlem beklediğini belirtti.

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomik krizi eleştiren ve acil önlem beklediklerini belirten bir paylaşımda bulundu. Şimdiye kadar AKP'nin icraatlarına destek vermesi ile bilenen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu paylaşımında birçok firmanın piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmelerden rahatsız olduğunu belirtti. 

Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının birçok firmayi endişelendirdiğini ve olumsuz etkilediğini, bu nedenle acil önlem beklediklerini’ söyleyen Rifat Hisarciklıoğlu, “Piyasaların istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebirliğin temin edilmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.



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