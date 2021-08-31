Samanyolu Haber /Gündem / AKP, dev bir cezaevi daha yaptırıyor!.. /31 Ağustos 2021 10:58

AKP, dev bir cezaevi daha yaptırıyor!..

Son 6 yılda 127 yeni cezaevi açan AKP iktidarı, cezaevi projelerine bir yenisi daha ekledi. Çine Cezaevi 296.6 milyon liraya ihale edildi. 2021'de yeni cezaevleri için imzalanan sözleşme tutarı 1.5 milyar liraya yaklaştı. Türkiye, Avrupa'nın cezaevinde en yüksek oranda vatandaşı bulunan ülkesi durumunda.

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Son 16 yılda 228, son 6 yılda 127 yeni cezaevi açan AKP iktidarının bir büyük cezaevi kampüsü projesi için açtığı ihale daha sonuçlandı.

Aydın Çine Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü ihalesinin sonucu bugün açıklandı. 7 Aralık’ta ihalesi yapılan ancak yaklaşık 9 aydır sonucu duyurulmayan ihaleyi 296.6 milyon liraya EN-SA Yapı aldı.

17 Ağustos’ta imzalanan sözleşmeye göre 26 Ağustos’ta başlayan inşaat 850 gün sürecek ve 24 Aralık 2023’te tamamlanacak.

PEŞ PEŞE DEV İHALELER

Geçtiğimiz günlerde Konya Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü ihalesi sonuçlanmış ve 541.1 milyon liraya ihale edildiği açıklanmıştı.

2021’de sözleşmesi imzalanan bazı cezaevi projeleri şöyle:
  • Akseki Ceza İnfaz Kurumu: 87 milyon TL
  • Giresun Şebinkarahisar Ceza İnfaz Kurumu: 72,3 milyon TL
  • Siirt Ceza İnfaz Kurumu: 103 milyon TL
  • Tunceli Ceza İnfaz Kurumu: 81,9 milyon TL
  • Kütahya Domaniç Açık Ceza İnfaz Kurumu: 17,5 milyon TL
  • Adıyaman Ceza İnfaz Kurumu: 194,2 milyon TL
  • Konya Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü: 541.1 milyon TL
AVRUPA’DA BİRİNCİYİZ

Avrupa Konseyi verilerine göre, kıtada nüfusa göre en fazla vatandaşı cezaevinde olan ülke Türkiye…  Türkiye’de her 100 bin kişinin 357’si cezaevinde.
Türkiye’deki cezaevlerinin toplam kapasitesi 251 bin 88 kişi ama Temmuz 2021 sonu itibariyle cezaevlerinde 287 bin 716 kişi bulunuyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre, bu kişilerin 251 bin 180’i hükümlü, 36 bin 536’sı tutuklu. Cezaevi nüfusunun 274 bini 816’sı erkeklerden, 11 bin 720’si kadınlardan, bin 630’su ise çocuklardan oluşuyor.

Lozan Üniversitesi'nin Avrupa Konseyi için yürüttüğü SPACE 1 adlı çalışmanın sonucu. Rapora göre Rusya'dan sonra cezaevlerinde en fazla kişinin bulunduğu Konsey üyesi ülke Türkiye. Rusya'da tutuklu ve hükümlü sayısı 519 bin 618, Türkiye'de ise bu sayı 297 bin 19.
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