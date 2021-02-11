AKP devleti küçültecekti!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre 2020 yılı kasım ayında dar tanımlı işsizlik oranı 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti.





Türkiye genelinde 15 ve üzeri yaştakilerde işsiz sayısı kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu.







GERÇEK İŞSİZ SAYISI 10 MİLYON 382 BİN





Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) araştırma birimi DİSK-AR'a göre TÜİK'in açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı ve işsiz sayısı gerçeği yansıtmıyor.





DİSK-AR, kasımda geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 28,8; işsiz sayısının da 10 milyon 382 bine yükseldiğini açıkladı.





İş arama umudunu kaybedenlerin sayısı ilk kez işsiz sayısını geçti. TÜİK'e göre 4 milyon 5 bin işsiz varken, iş aramayan ve bulma umudunu yitiren 4 milyon 317 bin kişi var.





AKP, İŞSİZLİĞİ KAMUDA İSTİHDAMI ARTIRARAK ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR





3 Kasım 2002'de iktidara geldiğinde devleti küçültüp harcamaları kısarak daha verimli bir yapı oluşturma iddiasını taşıyan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kamuda personel sayısını şişirmeye devam ediyor.





2003 yılında 2 milyon 187 bin 599 kişi kamuda istihdam edilirken 2020 yılı sonu itibarıyla kamuda çalışan sayısı 4 milyon 791 bin 506'e yükseldi.





AKP iktidarında kamu sektöründe istihdam edilenlerin sayısı yüzde 119 artış gösterdi. Türkiye'de çalışan 27 milyon kişi bulunuyor. Verilere göre kamuda çalışanlar toplam istihdamın yüzde 17,7'sini teşkil ediyor.





HER 10 ÇALIŞANDAN BİRİ SÖZLEŞMELİ





2020 sonu itibarıyla kamu çalışanlarının 2 milyon 970 bini kadrolu, 502 bin 528'i sözleşmeli olarak çalışıyor. 1 milyon 162 bin 368 kişi ise sürekli işçi statüsünde. 49 bin 911 işçi ise geçici olarak istihdam ediliyor.





Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde 3 milyon 884 bin 436 personel bulunuyor. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde çalışan 299 bin 906 kişi var. İl özel idareleri , belediyeler ve iştiraklerinde toplam 707 bin 732 kişi istihdam ediliyor.





Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), kamu bankaları ve özel kanunu bulunan kuruluşlarda ise 199 bin 338 kişi çalışıyor.





Döner sermayeler ve kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kurumları ve düzenleyici-denetleyici kurumlarda çalışanların toplam sayısı ise 295 bin 895.