AKP döneminde İBB Nebati'nin eşine tam 32 ihale vermiş!

Tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından AKP dönemine ilişkin incelettirdiği çok sayıda ihale dosyasından birinde kamu zararına yol açan şirketin eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yeğeninin eşi Muhammed Attila Sevim'e ait olduğu ortaya çıktı.





İBB ve bağlı kuruluşlardan 2013-2019 yılları arasında en az 32 ihale aldığı tespit edilen şirketin, Ekim 2018 tarihli ihalede 71 milyon 700 bin TL'lik kamu zararına yol açtığına ilişkin İBB'ye ait rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Ancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu tespite rağmen kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.





71,7 MİLYONLUK KAMU ZARARI

Halktv'de yer alan habere göre Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından AK Parti dönemine ilişkin incelettirdiği çok sayıda ihale dosyasından biri olan 30 Ekim 2018 tarihinde İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı "Yatırım Organizasyonlarının Tanıtım ve Medya Çalışmaları İşi" başlığı altında ihale açtı. İhale 26 milyon 585 bin TL'ye İBB'nin şirketi Medya A.Ş.'ye verilmişti.





İBB’nin 9 Kasım 2020 tarihinde müfettişlere hazırlattığı ve Cumhuriyet Başsavcılığına verilmek üzere hazırlanan “tevdi raporunda”, 15 milyon 450 bin TL tutarında kamu zararı olduğu tespiti yapıldı. Tespitin yapıldığı tarihteki döviz kuruna göre, zararın bugünkü değeri yaklaşık 71 milyon 700 bin TL.





İhale ile ilgili hazırlanan raporda, ihale kapsamındaki işlerin tamamına yakınının sözleşme ve teknik şartnameye uygun olarak yerine getirilmediği halde, toplam 15 milyon 458 bin TL tutarında yapılan ödemenin kamu zararı oluşturduğu tespitine yer verildi.





İhale harcama yetkilisi olan, dönemin İBB Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu başta olmak üzere İBB ve Medya A.Ş. görevlileri ile ihalede alt yüklenici olarak yer alan 9 özel şirket hakkında hazırlanan “Tevdi Raporu”, 2 Aralık 2020 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilerek suçu duyurusunda bulunuldu. Konunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından 2020/81467 sıra numarasıyla soruşturulduğu bilgisi İBB’ye iletildi.





SAVCILIK 'KOVUŞTURMAYA GEREK YOK' DEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Nisan 2024 günü İBB’ye gönderdiği yazıda, soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiğini bildirdi. İBB, söz konusu karara itiraz edilmesi için dosyayı Hukuk Müşavirliğine gönderdi.





İHALE TAŞERON FİRMALARA BÖLÜŞTÜRÜLDÜ

İhale kapsamındaki 9 alt yüklenicinin ilk sırasında İnfoloji Teknoloji ve İnovasyon A.Ş. bulunuyor. Şirket 2016 yılında Muhammed Attila Sevim tarafından kuruldu. Şirket adını, 23 Haziran 2019’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinden yaklaşık bir ay sonra, 26 Temmuz 2019 tarihinde adını “Manastır Etkinlik Tasarım ve Yazılım Hizmetleri A.Ş.” olarak değiştirdi.





Kamu İhale Kurumu verileri üzerinden yapılan incelemede, yine Muhammed Attila Sevim tarafından 2012 yılında kurulan, “İnfoloji Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şirketi”, İBB ve bağlı kuruluşlarından, 2013-2019 yılları arasında 32 ihale aldığı anlaşıldı.





İnfoloji Kurumsal firmasının son aldığı ihalenin tarihi 22 Mart 2019. Bir başka ifadeyle ihale, belediye seçimlerinden 9 gün önce yayıldı. İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü, “Tasarım Şehri Tanıtım Dokümanı Hazırlama İşi” adı altında açılan ihale için, seçimlerden yaklaşık 10 gün sonra, 12 Nisan 2019 tarihinde İnfoloji firmasıyla sözleşme imzaladı. Belediye seçimleri 31 Mart 2019 tarihinde yapılmasına karşın, AKP’nin İstanbul seçimlere yaptığı itirazlar nedeniyle, Ekrem İmamoğlu mazbatasını 17 Nisan 2019 tarihinde alabilmişti.





Muhammed Attila sevim kimdir?

Muhammed Attila Sevim 1986 Elazığ doğumlu. 2005 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstiri Mühendisliğini kazandı. Çeşitli şirketler ve ortaklıklar kuran Attila Sevim, 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans yaptı. Sevim’in tez danışmanı Yrd. Doç.Dr. Hayri Baraçlı idi. İBB ve bağlı kuruluşlarından Sevim’in şirketlerinin pek çok ihale aldığı ve yine Sevim’in tez danışmanlığını yaptığı dönemde Baraçlı İETT Genel Müdürü ve İBB Genel Sekreteriydi.





Baraçlı geçen yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine getirildi.





Attila Sevim 2020 yılında, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeğeni Emine Ceylan Nebati ile evlendi. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’ın kıydığı nikaha, eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve yine eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AKP Trabzon Milletveki Adil Karaismailoğlu ile Nurettin Nebati de katılmıştı.