AKP döneminde İSKİ'nin yandaşa dağıttığı suya Sayıştay el koydu

Sayıştay, seçim öncesi “kamu zararı dedi, demedi” tartışmalarına konu olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)’nin bazı şirketler, kulüpler, dernek ve vakıflar ile bazı kişilere indirimli su tarifesi uygulamasının kamu zararına yol açtığını hükme bağladı. Zarar sorumlulardan faizi ile birlikte tahsil edilecek. Sayıştay, “Hatada ısrar kamu mali yönetimi açısından doğru bir yaklaşım olmadığı gibi kurumun her yıl yaklaşık 18 milyon TL zarara uğramasına neden olmaktadır” dedi









Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, bağlı kurumların ve ilçe belediyelerinin sermayesinin çoğunluğuna sahip olduğu şirketlerin, özel hukuk tüzel kişiliği ve ticari işletme olmalarına karşın tüm hizmet binaları ve tesisleri, bazı spor kulüplerinin lokal ve tesislerine ait tüm hizmet binaları ve tesisleri, bazı dernek ve vakıflar ile il genelindeki tüm belediyelerin hizmet binaları ve tesislerinin indirimli su tarifesinden yararlandırılması ile ilgili denetim raporlarına yansıyan tespitler yargılama konusu oldu. Sayıştay 5’inci Dairesi’nin kararında, bu abonelere verilecek suyun konutlara uygulanan bedel ve tarife ile aynı olması gerektiği ifade edildi. İlgili kanunun, belediyelerin herhangi bir kişi veya kurum lehine indirimli veya ücretsiz tarife uygulayamayacaklarının da hüküm altına alındığı vurgulandı.





İndirimli tarife kişilere de uygulanmış

Buna karşın denetim raporlarına da yansıyan tespitlere karşın hatayı düzeltmek bir yana indirimli ve ücretsiz su verme uygulamalarının sürdürdüğü hatta bunun başka kişi ve kurumlar da eklenerek sürdürüldüğü tespit edildi.





Sayıştay, belediyenin bir yönetmelik yayımlayarak “spor kulüplerinin lokal ve tesisleri, dernek ve vakıf binaları, belediye iştirakleri”nin yanı sıra “İBB’nin belirleyeceği kişiler” gibi haklarında hiçbir muafiyet hükmü olmayanların da indirimli su tarifesinden faydalanmasına devam edilmesinin düzenlendiği vurgulandı.





2017 zararı 18 milyon lira

Raporda tüm bu uygulamalarla yol açılan kamu zararına da yer verildi. Buna göre, sadece 2017 yılında;





amatör spor tesislerinden 1 milyon 18 bin lira,





kamu yararına çalışan derneklerden 3 milyon 172 bin lira,





vergi muafiyeti olan çalışan vakıflardan 1 milyon 874 bin lira,





aralarında özel şirketlerin de bulunduğu huzurevlerinden 580 bin lira,





dernek ve vakıflar ile bunlara ait yurt, kurs gibi hizmet binalarından 1 milyon 495 bin lira,





Belediyeler ve iştiraklerinden 9 milyon 446 bin lira olmak üzere 17 milyon 587 bin liralık eksik tahsilat yapıldı.