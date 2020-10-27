AKP döneminin hukukçularını veterinerler yetiştiriyor

Üniversitelerde bulunan 73 hukuk fakültesinin 29’unda dekanların vekâleten görev yaptığı açığa çıkarken 17 dekanın hukukçu olmadığı belirlendi. Dekanların içinde ziraat, veterinerlik ve ilahiyat eğitimi alanların bulunması dikkat çekti.





EĞİTİM KALİTELERİ DÜŞTÜ, YÖK ÇARE ARIYOR

BirGün’den Yaren Çolak’ın haberine göre veteriner, ziraatçilerin yönettiği hukuk fakültelerinde eğitim kalitesi düştü. Bu durumu kabul eden Yükseköğretim Kurulu dahi hukuk fakültesi girişine başarı sırası şartı getirdi. AKP’li Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de hukuk fakülteleri için başarı sırası şartının 100 bine çekilmesini istedi.





DEKANLAR VEKALETEN GÖREV YAPIYOR

Üniversitelerin sitelerinde yer alan bilgilere göre ülkede bulunan 73 hukuk fakültesinde 29 dekan görevini vekâleten yürütüyor. Ayrıca 17 dekan hukuk fakültesi mezunu dahi değil. Üniversite sayısındaki artış, puanlardaki düşüşle beraber hukuk fakültesi dekanlarının veteriner, ziraat mühendisi, ilahiyatçı olması dikkat çekti.





İLAHİYATÇILAR DEKAN OLARAK ATINMIŞ

Kırklareli Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başalan veteriner, KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Sade ziraatçi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Topal, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Songur, Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ve Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Güngör ilahiyat, Yozgat Bozok Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın ise kimya fakültesi mezunu olmaları dikkat çekti.