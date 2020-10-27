Samanyolu Haber /Gündem / AKP döneminin hukukçularını veterinerler yetiştiriyor /27 Ekim 2020 12:29

AKP döneminin hukukçularını veterinerler yetiştiriyor

Hukuk fakültelerine dekan olarak veteriner ve ziraatçiler atanıyor. Türkiye’deki 73 hukuk fakültesinde 29 dekan görevini vekâleten yürütüyor. 17 dekan ise hukukçu bile değil.

SHABER3.COM

Üniversitelerde bulunan 73 hukuk fakültesinin 29’unda dekanların vekâleten görev yaptığı açığa çıkarken 17 dekanın hukukçu olmadığı belirlendi. Dekanların içinde ziraat, veterinerlik ve ilahiyat eğitimi alanların bulunması dikkat çekti.

EĞİTİM KALİTELERİ DÜŞTÜ, YÖK ÇARE ARIYOR
BirGün’den Yaren Çolak’ın haberine göre veteriner, ziraatçilerin yönettiği hukuk fakültelerinde eğitim kalitesi düştü. Bu durumu kabul eden Yükseköğretim Kurulu dahi hukuk fakültesi girişine başarı sırası şartı getirdi. AKP’li Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de hukuk fakülteleri için başarı sırası şartının 100 bine çekilmesini istedi.

DEKANLAR VEKALETEN GÖREV YAPIYOR
Üniversitelerin sitelerinde yer alan bilgilere göre ülkede bulunan 73 hukuk fakültesinde 29 dekan görevini vekâleten yürütüyor. Ayrıca 17 dekan hukuk fakültesi mezunu dahi değil. Üniversite sayısındaki artış, puanlardaki düşüşle beraber hukuk fakültesi dekanlarının veteriner, ziraat mühendisi, ilahiyatçı olması dikkat çekti.

İLAHİYATÇILAR DEKAN OLARAK ATINMIŞ
Kırklareli Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Mehmet Başalan veteriner,  KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Sade ziraatçi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Topal, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Songur, Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ve Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Güngör ilahiyat, Yozgat Bozok Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın ise kimya fakültesi mezunu olmaları dikkat çekti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP döneminin hukukçularını veterinerler yetiştiriyor Sonraki Haber >>

Prompter dışına çıkan Bahçeli'nin ne dediği anlaşılamadı

Prompter dışına çıkan Bahçeli'nin ne dediği anlaşılamadı

Sokak ortasında polis vahşeti!

Sokak ortasında polis vahşeti!

Esnafın sözleri abartılıymış!

Esnafın sözleri abartılıymış!

Başka Mustafalar ölmesin, ses ver!

Başka Mustafalar ölmesin, ses ver!

IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi

IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi

Cesaret Bulaşıcıdır!

Cesaret Bulaşıcıdır!

Bazı yollar tehlikelidir!

Bazı yollar tehlikelidir!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı

Ne yapmaya çalıştığı anlaşılamadı!

Ne yapmaya çalıştığı anlaşılamadı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:19:32