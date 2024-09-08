AKP eğitimde tasarrufa gitti, okulun temizlik masrafı velilere kaldı

Yaklaşık 20 milyon öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle başlayacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılına ‘kamuda tasarruf tedbirleri’nin damga vurması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okullara ayırdığı bütçe yetersiz kalırken tasarruf gerekçesiyle okulların birçok ihtiyacı da velilerin sırtına yükleniyor. Kırtasiye, okul kıyafeti, servis ücretine gelen zamlar kayıt paraları, okulların ihtiyaçlarını velilerden talep edilmesi gibi her yıl yaşanan sorunlar bu yıl kamuda tasarruf tedbirleri nedeniyle daha da katlanmış durumda. Okul yönetimleri şimdiden çareyi temizlik görevlilerinin ücretini ve temizlik malzemelerinin parasını velilerden çıkarmaya yönelmiş durumda.







'OKULA SÜREKLİ PARA ÖDÜYORUZ'





Evrensel'den Laçin Barış'a konuşan, Küçükçekmece’de yaşayan ve iki çocuğu okula gidecek olan Gülay, bu yıl birinci sınıfa başlayacak olan oğlu için kendisinden kayıt parası olarak 5 bin TL istenmesinden yakındı. Gülay “Okulun fotokopi makinesini biz kiralıyoruz, kağıt, ıslak mendil, sabun ve tuvalet kağıdını biz alıyoruz. Geçen sene kağıt ve tuvalet kağıdı için her öğrenciden 100 TL istenmişti bu yıl bu rakama daha da artacak” dedi. Geçen sene bağış adı altında okulun aylık 700 TL aidat talep ettiğini anlatan Gülay, “Sürekli farklı bahanelerle okula para ödüyoruz. Ben çalışmıyorum, tek eşim çalışıyor ve birçok aile bu durumda. Nasıl sürekli ödeme yapalım? Çocukların eğitimi için sadece okula para ödemiyoruz ki. Beslenme, kırtasiye, ders kitapları ve okul kıyafetleri aşırı maliyetli” ifadelerini kullandı.





ÖĞRETMENLER ÇAĞIRDI, TEMİZLİĞİ VELİLER YAPTI





Bu sene temizlik personeli yetersizliği nedeniyle okulun temizlenmesi için velilere çağrı yapıldığını dile getiren Gülay, “Öğretmenler tek tek tüm velileri arayarak okulu temizlememiz için okula çağırdılar. Bizden hem temizlik malzemesi ve personelinin ücreti için para alınıyor hem de ‘Bütçemiz yok’ denilerek okulun temizliğinin yapılması bizden isteniyor. Çocuklarımızın sınıflarının temizliğini dersler başlamadan biz anneler olarak yaptık” diye konuştu.





PARA ÖDEYEMEYENLER İFŞA EDİLİYOR





Okulun istediği paraları ödeyemeyen velilerin sayısının arttığına dikkati çeken Gülay “Ben de ödeme yapmak istemiyorum zaten ödeyebilecek gücüm de yok. Ama ödemeyenler üzerinde çok baskı oluyor. Örneğin aidat ödemeyenlerin listesi sınıf grubunda paylaşılıyor. Bu hem veliler hem de çocuklar için ekstra baskı demek. Eğitimden tasarruf olmamalı. Eğitim masraflarının tüm yükü iki kuruşa çalışan bizler üzerine bırakılmamalı” diye konuştu





BİN 500 ÖĞRENCİYE 1 TEMİZLİKÇİ VAR





Merter’de bir ilkokulda çalışan kadın öğretmen ise kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında okullarda özellikle personel alınımında sıkıntılı bir dönem olacağına dikkat çekti. 40’ın üzerinde dersliği olan ve 1500 öğrencinin okuduğu dört katlı binaya sahip okullarında sadece dört görevlinin olduğu bilgisini veren öğretmen “Bu görevlilerden sadece biri okulun tüm temizliğiyle ilgileniyor. Bir kişinin tüm okulu temiz tutması nasıl mümkün olacak??” diye sordu. Okullarda bu yıl ciddi anlamda personel sorunu yaşanacağına işaret eden öğretmen “Bu sene okulun temizliğini biz öğretmenlere ve velilere yaptırdılar” dedi. Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında sınıfların da birleştirildiğini belirten öğretmen “Bu da eğitimin niteliğini olumsuz etkileyecek. Öte yandan öğretmen açığı olan yerlerde okullar ücretli öğretmen almak zorunda kalacak” dedi.