AKP ekonomik krizde bedava patates ve soğan dağıtacak

Binlerce ton patates ve soğan, satışlarıdaki gerileme nedeniyle depolarda çürümeye terk edilmişti.





Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üreticilerimizin elindeki arz fazlası yemeklik patates ve kuru soğanların Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından alınması yönünde çalışmalara başlanmıştır. Bahse konu yemeklik patates ve kuru soğanlar, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Valiliklerin gözetiminde, ihtiyaç sahibi tüketicilere ücretsiz dağıtılacak olup Ramazan öncesi dağıtımların başlaması hedeflenmektedir" dedi.





Pakdemirli şunları söyledi:





"Üretimin yoğun olarak yapıldığı ve depolandığı illerimizden başlamak üzere Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilogram başına 85 kuruştan satın alınacaktır. Aynı şekilde kuru soğan temin tedarik ve dağıtım işlemlerine de başlanmıştır."





TMO tarafından alımı yapılan patates ve kuru soğanın "valilikler (sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları) aracılığıyla düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacağını" bildiren Pakdemirli, "Bakanlık ve TMO olarak depo, finansman, personel ve lojistik gibi tüm hazırlıkların ikmal edildiğini ve ramazana girmeden illere sevkiyat işlemlerinin başlatılmış olacağını" söyledi.





'Binlerce ton patates, soğan zayi oldu'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de konuyla ilgili "Patates ve soğanda sorun olacağı aylardır görülüyordu. Bir karar almaları için iktidarı sürekli uyardık. Bu kararın alınması için ürünün depoda çürümeye başlaması mı gerekirdi? Binlerce ton patates soğan zayi oldu. Bu aşamada fireler arttı, en azından büyük bir mağduriyet kısmen önlendi. Alım yapılabildiğine göre neden bir ay önce bu alım yapılmayarak çiftçinin yaşadığı stres önlenmedi" dedi.





Gürer, "İktidar, Patatesin 10 kat fiyat artışı ile tüketiciye ulaşmasının açıklamasını yapmalıdır. Kışlık patatesin bitimiyle beraber bu ay sonu turfanda patates başlayacak. Eğer doğru ve korunaklı depolarımız olsa patates stokta çürümeyecek, piyasa dengesi de oturacaktı. Üretici kazanmıyor, tüketici olan vatandaş ise pahalıya ürün alıyor. Tohumdan hasada, depolamadan pazarlamaya kadar olan süreçte düzgün bir takip politikası yok. Günlük kararlarla piyasa oluşuyor. Maliyet bedeli ile tüketici fiyatı arasında oluşan yüksek farklar, genel bir üretim planlaması sağlanmadan çözülemeyecektir. Artan girdi fiyatları yani ilaç, tohum, gübre ve yer altından çıkarılan suyun elektrik tutarı düşmeden maliyetler de düşmez" diye konuştu.