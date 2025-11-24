Samanyolu Haber /Gündem / AKP emeklileri yoksulluğa mahkum ediyor: Çalışan emeklinin maaşı kesilecek! /24 Kasım 2025 11:02

AKP emeklileri yoksulluğa mahkum ediyor: Çalışan emeklinin maaşı kesilecek!

Emekliler başta olmak üzere milyonlar açlık sınırında ayakta kalmaya çalışırken, 2008 sonrası emekli olanlar için mevzuatta aleyhte bir düzenleme yapıldı. Bundan böyle emekli olduktan sonra çalışırlarsa emekli maaşları kesilecek.

Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren "hem emekli maaşı hem maaş" döneminde sona geliniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre, sigorta başlangıç tarihi Ekim 2008 ve sonrasına denk gelen çalışanlar, emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam etmeleri durumunda emekli aylıklarından feragat etmek zorunda kalacak.

Halktv'de yer alan habere göre Türkiye'de emeklilik hakkı elde etmesine rağmen aktif çalışma hayatını sürdüren geniş bir kitle bulunuyor. Özellikle 16 bin 881 TL seviyesindeki en düşük emekli aylığı ile geçim mücadelesi veren emekliler, ekonomik şartlar gereği çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor. Mevcut sistemde pek çok kişi, bu sayede hem emekli aylığını hem de çalıştığı iş yerinden aldığı maaşı cebine koyarak geçimini sürdürmeye çalışıyor.

ÇİFTE MAAŞ AYRICALIĞI TARİHE KARIŞIYOR
Ancak SGK mevzuatındaki düzenleme, bu dönemin belirli bir kesim için sona erdiğini işaret ediyor. İlk kez sigortalı işe giriş tarihi Ekim 2008 ve sonrası olan vatandaşlar, emekliliğe hak kazandıklarında zorlu bir tercih yapmak durumunda kalacaklar. Ya emekli olup köşelerine çekilecekler ya da çalışmaya devam edip emekli maaşından vazgeçecekler.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDENİN AYLIĞI KESİLECEK
Bu kapsama giren kişiler, emeklilik dilekçesi verdikleri takdirde kayıtlı olarak bir işte çalışamayacaklar. Şayet çalışmaya devam etme kararı alırlarsa, kendilerine bağlanan emekli aylıkları kesintiye uğrayacak.

Yandaş Türkiye gazetesinin haberine göre SGK mevzuatında konuyla ilgili yer alan madde şu şekilde:

"5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği Ekim/2008 döneminden sonra sigortalı olup çalışmaya başlayanlardan emeklilik şartlarını yerine getirip yaşlılık aylığı bağlananlardan tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç yeniden çalışmaya başlayanların aylıkları çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilmektedir."

Mevzuatta bu düzenleme yapılırken ülkedeki ağır ekonomik kriz nedeniyle emekliler emekli aylığı ile geçinemiyor, ücretli çalışanlar ikinci bir iş arayarak geçinmeye çalışıyor.
