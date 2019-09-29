Samanyolu Haber /Gündem / AKP erken seçime soğuk bakıyor /29 Eylül 2019 16:25

AKP erken seçime soğuk bakıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Erken seçim talebi siyasilerden çok vatandaşlardan geliyor. Bu talep dipten gelen bir dalga gibi Saray’ın da karşısına çıkacak.

SHABER3.COM

Saray ülkeyi yönetemediğini görecek ve zorunlu olarak erken seçime gitme ihtimali çok yüksek” şeklindeki sözleri siyaset kulislerinde konuşulan erken seçim iddialarını güçlendirdi. Ancak kulislere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin kongrelerini gerçekletirmeden ve yeni kurulacak partilerin potansiyelini görmeden erken seçime gitmek istemeyeceği belirtiliyor.

Bir yandan da AKP’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan’ın yeni partilerini resmen kurmasından sonra siyaset denklemini nasıl değiştireceği merak ediliyor. İttifaklar anlaşmasında değişikliğe neden olacağı belirtilen partiler için yeni bir ittifak bloku mu yoksa Millet İttifakı çatısı altında mı olacağı yönünde belirsizlikler konuşuluyor. 

Bu noktada Babacan ekibinin olası bir seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül’ü aday göstermek istemesinin Millet İttifakı’nda tartışmalara neden olabileceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul seçimlerinin ardından “Parti fabrika ayarlarına dönmeli, kutuplaştırıcı değil kucaklayıcı politikalara dönülmeli” eleştirileri üzerine büyükşehir belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı Sarayı’nda topladığını, bu adımları başka politikalarda da sürdüreceği bekleniyor. Yargı reformu paketinin Meclis gündeme gelmesiyle de bu adımların partiye olan etkisine ilişkin ölçümlerin yapılması isteniyor.

Öte yandan AKP’den erken seçim için “Zaman ve zemin uygun değil” değerlendirmesi yapılıyor. Ekonomide durgunluk devam etmesi ve seçim sonrasına ertelenen zamlarla birlikte kriz vatandaşa daha da yansımış durumda. Bu süreçte seçime gidilmesiyle partinin daha da zayıflayacağı ifade ediliyor. Hatta Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesi durumunda iktidarın da kaybedileceği belirtiliyor.

Ayrıca 17 yılda 15 seçim gören vatandaşın “seçim bıkkınlığı” nedeniyle erken seçim nedeniyle daha da sert tepki gösterebileceği ifade ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP erken seçime soğuk bakıyor Sonraki Haber >>

'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'

'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'

Kürtçe şarkı söylemek Batman'da yasak!

Kürtçe şarkı söylemek Batman'da yasak!

Belediye başkanının evinden 13,5 ton altın çıktı!

Belediye başkanının evinden 13,5 ton altın çıktı!

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den toplanma alanı tepkisi

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den toplanma alanı tepkisi

Hastanede terör estiren kişileri polis gözaltına alamadı

Hastanede terör estiren kişileri polis gözaltına alamadı

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü!

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü!

Çapa Tıp'ta deprem eylemi

Çapa Tıp'ta deprem eylemi

İşte İstanbul depreminin sesi!

İşte İstanbul depreminin sesi!

Caminin minaresi depremde böyle yıkıldı

Caminin minaresi depremde böyle yıkıldı

Market kamerasından deprem anı!

Market kamerasından deprem anı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:11:55