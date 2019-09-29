AKP erken seçime soğuk bakıyor

Saray ülkeyi yönetemediğini görecek ve zorunlu olarak erken seçime gitme ihtimali çok yüksek” şeklindeki sözleri siyaset kulislerinde konuşulan erken seçim iddialarını güçlendirdi. Ancak kulislere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin kongrelerini gerçekletirmeden ve yeni kurulacak partilerin potansiyelini görmeden erken seçime gitmek istemeyeceği belirtiliyor.





Bir yandan da AKP’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan’ın yeni partilerini resmen kurmasından sonra siyaset denklemini nasıl değiştireceği merak ediliyor. İttifaklar anlaşmasında değişikliğe neden olacağı belirtilen partiler için yeni bir ittifak bloku mu yoksa Millet İttifakı çatısı altında mı olacağı yönünde belirsizlikler konuşuluyor.





Bu noktada Babacan ekibinin olası bir seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül’ü aday göstermek istemesinin Millet İttifakı’nda tartışmalara neden olabileceği ifade ediliyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul seçimlerinin ardından “Parti fabrika ayarlarına dönmeli, kutuplaştırıcı değil kucaklayıcı politikalara dönülmeli” eleştirileri üzerine büyükşehir belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı Sarayı’nda topladığını, bu adımları başka politikalarda da sürdüreceği bekleniyor. Yargı reformu paketinin Meclis gündeme gelmesiyle de bu adımların partiye olan etkisine ilişkin ölçümlerin yapılması isteniyor.





Öte yandan AKP’den erken seçim için “Zaman ve zemin uygun değil” değerlendirmesi yapılıyor. Ekonomide durgunluk devam etmesi ve seçim sonrasına ertelenen zamlarla birlikte kriz vatandaşa daha da yansımış durumda. Bu süreçte seçime gidilmesiyle partinin daha da zayıflayacağı ifade ediliyor. Hatta Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesi durumunda iktidarın da kaybedileceği belirtiliyor.





Ayrıca 17 yılda 15 seçim gören vatandaşın “seçim bıkkınlığı” nedeniyle erken seçim nedeniyle daha da sert tepki gösterebileceği ifade ediliyor.