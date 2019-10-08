AKP eski milletvekilinin oğluna silahlı saldırı

Üsküdar’da lüks bir sitede bir kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralanan kişinin Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) eski milletvekili Gülseren Topuz’un oğlu Berk Topuz olduğu öğrenildi.





Bugün Türkiye saati ile 14:00 sıralarında silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.





BERK TOPUZ HASTANEYE KALDIRILDI





Polis ekipleri eski AKP milletvekili Gülseren Topuz ile ünlü doktor Erkan Topuz'un oğlu olan doktor Berk Topuz'u silahla vurulmuş halde buldu.





Berk Topuz'un kolundan yaralandığı iddia edildi.





Ambulans ile Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilen Topuz'un sağlık durumu hakkında şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunulmadı.







Polis saldırının gerçekleştiği sitede geniş çaplı inceleme başlattı.





Dr. Berk Topuz şahsi Twitter hesabına Erdoğan'ın elini öptüğü iki kare fotoğrafın yer aldığı tweetini sabitlemiş.





2009 YILINDA DA SİLAHLA YARALANMIŞTI





Berk Topuz 2009 yılında yol verme kavgası sebebiyle Erkan B. isimli şahıs tarafından silahla vurularak yaralanmıştı.





Bunun üzerine Topuz, kendisine polis koruması sağlamak için muayenehanesinde çalışan üç kişi aracılığıyla Üsküdar Nakkaştepe'deki evine iki adet sahte bomba düzeneği göndertmişti.





Soruşturmada sahte bomba düzeneklerinin Topuz tarafından gönderildiği tespit edilmişti. Bunu üzerine Berk Topuz, şoförü Kasım Karabacak ve bir çalışanı ile birlikte gözaltına alınmıştı.





Berk Topuz (sağda), 2011 yılında sahte bomba düzeneği hazırlamak suçundan tutuklanmıştı.