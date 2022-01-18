AKP, faiz lobisine Milyarlar ödeyecek

AKP iktidarı döneminde bütçeden yaklaşık 520 milyar doları faiz giderlerine ayırdı. Geçen yıl 181 milyar lira faiz için harcayan Erdoğan Rejimi, bu yıl 204, gelecek yıl ise 218 milyar lira faiz için ödeme yapacak.





FAİZ LOBİSİNE GEÇEN YIL 181 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı Aralık ayı ve Ocak-Aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2021 yılında bütçe gelirleri geçen yıl 1 trilyon 407,4 milyar lira, giderleri 1 trilyon 599,6 milyar lira oldu. Merkezi yönetim bütçesi 2021’de 192,2 milyar lira açık verdi. 2021 yılındaki faiz giderleri ise yüzde 35 yükselişle 180 milyar 852 milyon lira olarak gerçekleşti.





BU YIL 204 MİLYAR LİRA FAİZ İÇİN ÖDENECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2021, 2022, 2023 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plana göre, 2022 yılında devletin faiz gideri yaklaşık 25 milyar TL daha artarak 204 milyar 586 milyon 480 bin TL’ye yükselecek. Devletin aldığı borçların faizine 2023 yılında ise 218 milyar 97 milyon 540 bin TL’nin ödenecek.





520 MİLYAR DOLAR FAİZE GİTTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan her ne kadar faize karşı olduğunu belirtse de devletin resmi verileri bunun aksi yönde olduğunu gösteriyor. AKP’nin iktidarda olduğu dönemde yaklaşık 520 milyar dolar faize ödeme yapıldı. Bugünkü kurla bu miktar 7 trilyon lirayı geçiyor.





TÜRKİYE YENİDEN İNŞA EDİLEBİLİRDİ

AKP döneminde faize ödenen parayla yeni bir Türkiye inşa etmek mümkündü. Faize ödenen 520 milyar dolar ile AKP’nin yapmakla övündüğü duble yollar, yolcu garantili köprüler, şehir hastanelerinden ise binlercesi yapılabilir, girişimcilere sağlanacak destekle kurulacak işyerlerinde milyonlarca kişinin iş sahibi olması sağlanabilirdi. Bu paranın halka dağıtılması halinde ise herkese 6 bin dolar verilebilirdi.