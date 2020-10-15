Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP bir de karşı olmasaydı! /15 Ekim 2020 14:06

AKP bir de karşı olmasaydı!

2020 yılının ocak-eylül döneminde bütçe açığı 141 milyar TL'yi bulurken, 107,8 milyar TL faize gitti.

SHABER3.COM

Merkezi idare bütçesi eylülde 29,7 milyar TL, ocak-eylül döneminde ise 140,6 milyar TL açık verdi. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı, Merkez Bankası'ndan (TCMB) şubat ayında gelen 39 milyar TL'ye rağmen bütçe açığında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı, 

Bütçe açığı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 67,5, ocak-eylül döneminde yüzde 63,8 arttı.

VERGİLER FAİZE GİDİYOR

Faiz harcamaları ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,3 artışla 107,8 milyar TL’ye ulaştı.

Devletin 9 aydaki toplam 578,7 milyar TL’lik vergi gelirinin yüzde 18,6’sı faize gitti. 

Faiz dışı bütçe açığı geçen sene 9 ayda 4,3 milyar TL iken, bu yıl aynı dönemde 32,8 milyar TL’ye sıçradı.

81 MİLYAR TL GÖREV ZARARI

Ocak-eylül döneminde kamu kurumlarının görev zararlarının bütçeye maliyeti 81 milyar TL’ye ulaştı.

73,8 milyar TL’lik görev zararıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ilk sırada yer alırken, Ziraat Bankası 3,1 milyar TL ile ikinci, Halkbank 2,3 milyar TL ile üçüncü oldu.

Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödenek harcamaları (gizli hizmet giderleri) 9 ayda 1,6 milyar TL’ye ulaştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP bir de karşı olmasaydı! Sonraki Haber >>

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Film gibi bir hadise !

Film gibi bir hadise !

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:36:10