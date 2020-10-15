AKP bir de karşı olmasaydı!

Merkezi idare bütçesi eylülde 29,7 milyar TL, ocak-eylül döneminde ise 140,6 milyar TL açık verdi.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı, Merkez Bankası'ndan (TCMB) şubat ayında gelen 39 milyar TL'ye rağmen bütçe açığında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı,





Bütçe açığı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 67,5, ocak-eylül döneminde yüzde 63,8 arttı.





VERGİLER FAİZE GİDİYOR





Faiz harcamaları ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,3 artışla 107,8 milyar TL’ye ulaştı.





Devletin 9 aydaki toplam 578,7 milyar TL’lik vergi gelirinin yüzde 18,6’sı faize gitti.





Faiz dışı bütçe açığı geçen sene 9 ayda 4,3 milyar TL iken, bu yıl aynı dönemde 32,8 milyar TL’ye sıçradı.





81 MİLYAR TL GÖREV ZARARI





Ocak-eylül döneminde kamu kurumlarının görev zararlarının bütçeye maliyeti 81 milyar TL’ye ulaştı.





73,8 milyar TL’lik görev zararıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ilk sırada yer alırken, Ziraat Bankası 3,1 milyar TL ile ikinci, Halkbank 2,3 milyar TL ile üçüncü oldu.





Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödenek harcamaları (gizli hizmet giderleri) 9 ayda 1,6 milyar TL’ye ulaştı.



