AKP gelen tepkiler üzerine 'Güvenlik soruşturması'nda geri adım attı

AKP’li milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı’na sunulan 18 maddelik Torba Kanun Teklifi’nin içerisinde bulunan güvenlik soruşturması düzenlemesinin muhalefetin yoğun itirazlarının ardından TBMM Genel Kurulu görüşmelerinden önce tekliften çıkarılmasına karar verildi.





TBMM Genel Kurulu gündemine dün gelen Torba Kanun Teklifi’nin içerisinde yer alan üç madde ile yeniden düzenlenen güvenlik soruşturması uygulamasını “şimdilik” tekliften çıkaran AKP’nin yeni yılda düzenlemeyi yeniden TBMM gündemine getireceği öne sürüldü.





Tekliften çıkarılan uygulamanın “tamamen” rafa kaldırılması gerektiğini ifade eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Bu konu hakkında AKP’de de fikir ayrılıkları var” dedi.





Teklife başından beri karşı olduklarını anımsatan Özkoç, “Zaten bizim onaylamadığımız bir uygulamaydı. Türkiye eğer bir hukuk sistemi ile yönetiliyorsa yargı kararı olmadan makamların böyle bir yaptırımı doğru değildi. AKP içerisinde de bu konuda sıkıntılar var. Onlar için bir tartışma maddesi haline geldi. Şu an işler doğru bir noktaya geldi. Bundan sonra yargıya daha fazla güvenmeliyiz. Hukukun üstünlüğünü sağlamalıyız” dedi.





MÜJDE OLARAK DUYURDU





Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da gelişmeyi “müjde” olarak duyurdu. Gergerlioğlu, “Kamuoyuna ve mağdur gençlere güzel bir haber oldu. Güvenlik soruşturması düzenlemesi torba yasadan çıkarıldı. Muhalefetin etkin itirazı, komisyondaki büyük vicdani ısrarımız netice verdi. Herkes için hukuk istiyoruz. Umarım bu OHAL zorbalığını yeniden TBMM gündemine getirmezler” dedi.





AYM İPTAL ETMİŞTİ





Güvenlik soruşturması uygulaması, geçtiğimiz haftalarda Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile iptal edilmişti. Daha sonra hazırlanan teklif ile güvenlik soruşturmalarını yapacak mekanizmalar, “MİT, emniyet ve mahalli mülki idari amirlikleri” olması öngörülüyordu. İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında da güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılması düzenleniyordu. Bu kişilerde “Anayasaya ve devlete sadakat ve bağlılık, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamak, örgütlere yardım etmemek, propagandalarını yapmamak” gibi ilkelerin aranacağı belirtiliyordu.