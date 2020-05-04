AKP Gençlik Kolları üyesinden CHP’ye açık tehdit: ‘Önce sizi öldürürüm’

Twitter profilinin ‘biyografi’ kısmında kendini AKP Kadıköy Gençlik Kolları üyesi olarak tanıtan Mehmet Emin Göç, muhalefet partilerini paylaştığı bir kavanoz dolusu mermiyle tehdit etti.





Ölüm tehdidi içeren paylaşımında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu ve HDP’yi etiketleyen Göç, “Ben has karadenizliyim bi dolu var gö….de patlamasını istemiyorsanız adam olun reise birşey olur yada darbe olursa hiç kuşkunuz olmasın önce sizi öldürürüm” diye yazdı.



