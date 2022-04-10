Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan asgari ücrete yeni zam açıklaması /10 Nisan 2022 17:22

AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan asgari ücrete yeni zam açıklaması

Yüksek enflasyon ve buna bağlı olarak düşen alım gücüne değinen AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrete de yıl ortasında bir zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili görüşünü bildirdi.

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Asgari ücretin yıl sonundan önce sene ortasında bir kez daha zamlanması konusu tartışılırken, Kanal 7'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Asgari ücretle ilgili aralık ayında konuşuluyor. Ama gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz." ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE MÜDAHALE YAPMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kanal 7'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan AKP'li Dağ, "Sabit gelirliler konusunda hamleler yapmamız lazım. Asgari ücretle ilgili bir irade ortaya koyduğunuz herkes kendi çalışanlarına bir artış koymuş oluyor ve insanların alım gücünü bir seviyede tutmaya çalışıyoruz. İlgili bakanlıklarımız şu anda takip ediyor, gelen verilere göre zaten temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var, asgari ücretle ilgili aralık ayında konuşuluyor. Ama gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz" dedi.

Konuşmasında ekonomiye ilişkin mesajlar veren Dağ, "Enflasyonun altında kimseyi ezdirmeyeceğiz dedik ve ezdirmedik. Yüzde 30-40 zamlarla bunu ortaya koyduk. Enflasyon haziran ayından sonra düz bir çizgiye ulaşacak ve kasım ayından sonra düşmeye başlayacak" dedi.
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