AKP Gergerlioğlu'nun vekilliğine itiraz etti, YSK reddetti

AKP, Kocaeli’de Yeşil Sol Parti’den milletvekili seçilen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğine itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruda bulunan AK Parti, Gergerlioğlu hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını gerekçe gösterdi. Gergerlioğlu, YSK'nin itirazı reddettiğini duyurdu.





AK Parti adına itirazda bulunan avukat Emre Arık, Kocaeli İl Seçim Kurulu'na verdiği dilekçede "Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesinde 1 numara adayı olan Ömer Faruk Gergerlioğlu, seçilme yeterliliğine sahip olmadığı halde aday gösterilmiş ve adaylığı yargı organlarının gözünden kaçarak kesinleşmiştir. Oysa adayın 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunmaktadır. Bu durum konunun amir hükmü uyarınca milletvekili seçilme yeterliliğine engeldir. Bu hususu sayın kurulunuza ihbar eder ve gereğinin yapılması için Yüksek Seçim Kuruluna bildirimde bulunmanızı talep ederiz” dedi.



