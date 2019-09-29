AKP güdümlü 'fiş'çi SETA'nın sponsoru Avrupa Birliği çıktı

SETA yaptığı açıklamada, “SETA tarafından hazırlanan Avrupa İslamofobi Raporu 2018, Avrupa İslamofobi ile Mücadele Haftasında yayında.” ifadelerini kullandı.







TR724'de yer alan habere göre açıklamada raporun AB Sivil Toplum Diyalog Programı tarafından finanse edildiğine dikkat çekti. AB’nin adı fişleme ile anılan kuruluşa destek vermesi tepki çekti.







GAZETECİLER FİŞLENMİŞTİ





AKP hükümetinin desteklediği bilinen SETA organizasyonunun, hükümet tezlerini desteklemek adına raporlar yazdığı biliniyor. SETA'ya bağlı İsmail Çağlar, Kevser Hülya Akdemir ve Seca Toker geçtiğimiz günlerde “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlıklı raporda, yabancı merkezli medya organlarını fişlemişti.







