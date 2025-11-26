Samanyolu Haber /Gündem / AKP gündemine aldı: Okullarda ara tatiller kaldırılacak mı? /26 Kasım 2025 10:43

AKP gündemine aldı: Okullarda ara tatiller kaldırılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ara tatil uygulamasını kaldırmayı değerlendirdiklerini duyurdu.

SHABER3.COM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Tekin, 2019 yılından bu yana eğitim dönemi içerisinde iki defa uygulanan birer haftalık ara tatilin kaldırılacağı sinyalini verdi. 

ARA TATİL KALDIRILACAK MI?
Tekin, okullarda ara tatil uygulamasını kaldırmayı değerlendirdiklerini duyurdu.

Eğitim dönemi içerisinde iki kez yapılan birer haftalık tatilin kaldırılması yönünde velilerden çok sayıda talep geldiğini belirten Tekin, "Bu konuda velilerden çok talep geliyor, çalışan anne ve babalar, sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Yine , öğretmenlerimiz 'ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor' diyor. Bu konuda iki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz" dedi. 


