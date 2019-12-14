AKP 'güvenlik soruşturması' için yeni bir 'imaj' hazırladı

Anayasa Mahkemesi’nin ‘özel hayatın ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili gerekli mekanizmalar olmadığı’ gerekçesiyle iptal ettiği güvenlik soruşturmasına ilişkin düzenleme, 2020 bütçesinin ardından hızla TBMM gündemine geleceği öğrenildi.





AYM, 29 Kasım’da verdiği iptal kararında, bir OHAL düzenlemesi olan güvenlik soruşturmaları ve arşiv taramasında, kişisel veri niteliğindeki bilgilerin alınması, kullanılması ve işlenmesine yönelik güvenceler ve temel ilkelerin kanunla belirlenmediğini vurguladı. AYM, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve hangi mercilerin soruşturmayı yapacağına ilişkin düzenleme bulunmadığını belirterek, anayasaya uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etmişti.





Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre AKP yönetimi, AYM’nin iptal gerekçelerini dikkate alarak yeni bir yasal düzenleme yapıyor.





İKİ YIL SONRA SİLİNECEK





Hazırlanan taslak metne göre, güvenlik soruşturmasını yapacak birimler olarak, “MİT, emniyet ve mahalli mülki idari amirlikleri” belirlendi. Bu birimler, veri güvenliğine ilişkin mevzuata göre önlemleri alacak. Elde edilen veriler, yalnızca amacına yönelik olarak işlenebilecek, aktarılabilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlem tamamlandıktan iki yıl sonra silinecek.





SADAKAT VE DEVLETE BAĞLILIK KRİTERİ





Taslakta, AYM’nin kanunilik şartını yerine getirmek için “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” cümlesi, “26.10.1994 tarihli 4045 sayılı kanuna göre güvenlik soruşturması ve /veya arşiv araştırması yapılmış olmak” olarak düzenlendi. Taslakta, “Kamu hizmetinin etkin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi” amacıyla atanacaklarda, “Sadakat, tarafsızlık, devlete bağlılık, davranış ve işbirliği, yurt dışında davranış” gibi güvenlikle ilgisi olmayan kurallara uyma şartı da aranacak.





‘NE SORACAĞIN BELLİ Mİ?’





AKP’nin hukukçu milletvekillerinden Ali Özkaya, düzenlemeyi “AYM kararında diyor ki, ‘Bunlarla ilgili güvenlik soruşturmaları yapılırken, hangi soruların sorulacağını, kimin soracağını, nasıl saklanacağını, ne kadar süre ile saklanacağını, nasıl imha edileceğini kanunla düzenleyin’. Bu nedenle AYM kararı doğrultusunda adım atılıyor” ifadeleriyle yorumladı.