AKP güya görmezden geliyor: Saldırıyı Küçük ortak yapıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin milletvekilli transferi aracılığıyla, Ali Babacan'ın DEVA ve Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni olası bir erken seçimde Meclis'e sokmamak için yasal düzenleme önermesinin yankıları sürüyor.





Bahçeli son açıklamasında yeni partilerin Cumhur İttifakı’nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 2023 yılındaki yapısına karşı güçlü bir muhalefet unsuru oluşturmak maksadıyla düşünülmüş bir proje olduğunu , iki parti ve liderine ağır eleştiriler yöneltti.





Gazete Duvar'daki analize göre, Bahçeli'nin bu tutumunun altında 'taban suyunun kesilecek' olması yatıyor. DEVA ve Gelecek Partili isimler, MHP'nin 24 Haziran seçimlerinde MHP'nin seçmeninin bir bölümünü İYİ Parti'ye kaptırdığına dikkat çekiyor ve AKP seçmeninin MHP'ye oy vermesiyle MHP'nin oy oranını koruduğunu hatırlatıyor.









Analize göre, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi cephesinde, "Son seçimde doldur boşalt oldu. MHP oyları İYİ Parti’ye, AK Parti’den rahatsız olanların oyları da MHP’ye gitti. Bir anlamda AK Parti MHP’nin taban suyu oldu. Şimdi AK Parti’nin politikalarından rahatsız olanlar için daha gerçek, kendilerini ait hissedecekleri yeni seçenekler var. Artık bu taban suyunun kesileceğini görüyorlar. Bunun için bu kadar agresif davranıyorlar" yorumları yapılıyor.









Gündemin bir diğer önemli gelişmesi ise, AKP'nin, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini Hazine'ye devretme girişimi. Bayram sonrası açılacak Meclis'e gelecek bir düzenleme ile sürecin tamamlanması beklenirken, AKP'nin düzenlemeyi bir süre beklemeye alınabileceği konuşuluyor. Meclis kulislerine göre bu beklemenin nedeni ekonomik zorluklar. “Tüm dünyada para aranırken bankalara müdahale olarak yorumlanacak bir girişim sıkıntı yaratır. Çok acele etmemek gerek” deniliyor.









Ankara kulislerinin hiç bitmeyen tartışma konularından bir diğer ise erken seçim. AKP ve MHP, seçimlerin ön görüldüğü gibi 2023'te yapılacağını açıklasalar da, AKP'li bir yetkiliye göre, erken seçim söylemini gündemde tutan muhalefet cephesi.





Aynı yetkili, "Erken seçim gündemi geçmişten bu yana muhalefetin alışılmış refleksidir. Bugün böyle yapmalarının da iki nedeni var. Birincisi kendi kadrolarını canlı tutmak istiyorlar. İkincisi seçim söylentisi ile biraz piyasalar bozulsun istiyorlar" yorumunu yapıyor.