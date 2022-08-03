Samanyolu Haber /Gündem / AKP hakkında skandal iddia: Ayrılmak isteyenlere kasetle şantaj yapılıyor /03 Ağustos 2022 09:21

AKP hakkında skandal iddia: Ayrılmak isteyenlere kasetle şantaj yapılıyor

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde AKP'den ayrılmak isteyen isimlere gizli çekim kasetlerle şantaj yapıldığını iddia etti.

SHABER3.COM

Barış Pehlivan bugünkü köşesinde dikkat çeken bir iddiayı kaleme aldı.

Pehlivan 'AKP’den gitmek isteyenlere şantaj" başlıklı yazısında AKP’den istifa etmek isteyenleri vazgeçirmek için bir mekanizma kurulmuş..." dedi. 

Mekanizmadaki işleyişi aktaran Pehlivan yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı; 

" 'Bu özel değil, genel genel!'

Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal’a yapılan kaset kumpasına bu sözlerle sahip çıkmıştı.

Acaba, diyorum... Şu sıralarda AKP içinde bu sözü hatırlayanlar var mı?

Şimdi nereden çıktı bu soru, demeyin. Anlatayım.  

Deniz kenarında yemekteyiz, güneş batmak üzere, yüzümüz gülüyor...

Nasıl olduğu bende kalsın ama, tam da o sırada öğrendim:

Neymiş, AKP’den istifa etmek isteyenleri vazgeçirmek için bir mekanizma kurulmuş...

Neymiş, sakladıkları özel hayatları takip edilip kayıt altına alınıyormuş...

Neymiş, toplanan görüntülerle hazırlanan dosyalar hem parti lideri Erdoğan’a hem de takip edilen AKP’liye gösteriliyormuş..."

"GİDERSEN BUNLAR İFŞA OLUR"
"Sorsan, 'iyilikleri' için yapılıyormuş" diyerek söylenen ifadelere dikkat çeken Pehlivan, "Ama aslında “Sakın gitme, gidersen bunlar ifşa olur” deniyormuş. Yani, AKP gemisi batarken kaçışları önlemek için “şantaja” başvuruluyormuş" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP hakkında skandal iddia: Ayrılmak isteyenlere kasetle... Sonraki Haber >>

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Kime emanet?

Kime emanet?

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı: "Hesaptan fişliyorum"

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı:

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:33:56