Derinleşen ekonomik kriz üzerinden toplumun gerçeklerinden hızla uzaklaşan başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AKP'li yöneticilerin, giderek yoksullaşan halkın tepkilerini yatıştırmaya yönelik sözleri tepki topluyor.





Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, “Kur yükselince telaşlanıyorum” diyen Ahmet Hakan’a, “Dolarla mı maaş alıyorsunuz?” yorumuyla başlayan süreçte doğalgaz zammına “Kombinizi bir derece kısın”, “İktidarımızdan önce birçok kurumda kalorifer yoktu” şeklindeki söylemler halkın geniş kitlelerinde öfkeye neden oluyor.





Ayrıca AKP'li yöneticilerin “Aç olan ‘açım’ diye bağırmaz” Emine Erdoğan'ın “Porsiyonlarımızı küçültelim”, Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Ekonominin kitabını yazdık” diyerek katılırken söz konusu AKP'lilerin son konusu açıklamalar için “Sokaktan, gerçeklikten çok koptular” değerlendirmelerini beraberinde getirdi.





"YILLARIN KİBRİ - AKP ŞEHİRLERDE KAYBEDİYOR"

Cumhuriyet’ten Mehmet Kızmaz'a konuşan Avrasya Araştırma Şirketi’nin sahibi Kemal Özkiraz ve ekonomist İbrahim Kahveci AKP'li yöneticilerin açıklamalarını şu şekilde değerlendirdi.





Kemal Özkiraz: Bu açıklamalar yılların kibriyle ilgili. Sokaktan, gerçeklikten çok koptular. Erdoğan dışında hiç kimse bu zamana kadar oy kazanmak için bir şey söylemek zorunda kalmadı, siyaset yapmadı. Toparlanmak için artık Erdoğan’ın söyledikleri de yeterli gelmiyor. Öyle olunca siyaset acemisi olan herkes “Bende konuşayım” diyor ama bu seferde saçmalıyorlar, çünkü hiç alışık değiller, sokaktan uzaklar. Muhalefetin yalan söylediğine, sokakta hiçbir problem olmadığına, insanların aç olmadığına ve dört dörtlük yaşadığına inanıyorlar.





İbrahim Kahveci: Bu açıklamalarının bir kısmını dini argümanlar süslüyorlar. Burada başka bir dünya var. Bu dünyada gerçeğin hükmü yok. Gerçeğin hükmü olmayınca her şeyi söyleyebiliyorsun. AKP, son seçimde din ve milliyetçiliğin yaygın olduğu yerlerde oyunu artırdı. Kalesi denilen yerlerde oy kaybetti. AKP’nin şehirli seçmeni kendisini terk ediyor. Böyle olunca din ve milliyetçiliğin etkili olduğu, şehirli olmayan, şehrin kırsal varoş kenarında kalan çekirdek seçmene hitap etmeye başladılar. Çekirdek seçmeni korumaya çalışıyorlar. Gerçek olmayan bu söylemlerin tek adresi bu. Ters tepkisi de AKP büyük oranda şehirli seçmenini kaybetme hızını artıracak.