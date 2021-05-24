"AKP hava kuvvetlerini sabote etti"

İki ayda bir yayınlanan ‘The National Interest’ dergisinde yer alan ve Michael Peck tarafından kaleme alınan yazıda Türkiye’de 15 Temmuz tasfiyeleri sonrası Hava Kuvvetleri’nde oluşan büyük zaafiyet ayrıntılarıyla anlatıldı. Yazıda, “Türkiye hükümeti hava kuvvetlerini o kadar kötü bir şekilde tasfiye etti ki, F-16 uçaklarını zar zor uçurabiliyor” ifadeleri kullanıldı. Savaş pilotlarını hapse atan bir ulusun sadece para israf etmekle kalmayacağını belirten Peck, aynı zamanda son derece değerli bir kaynağı sarf ettiğini vurguladı.







Türk hükumetinin açığı kapatmak için yurtdışına baktığını hatırlatan yazar, Washington’un Türk pilotlarının Amerika Birleşik Devletleri’nde temel uçuş eğitimi almasına izin vermesine rağmen ABD’nin uçuş eğitmenlerini Türkiye’ye gönderme talebini geri çevirdiğini ifade etti.





BİR F-35 PİLOTUNU YETİŞTİRMENİN MALİYETİ 11 MİLYON DOLAR





Savaş pilotları yetiştirmenin ucuz olmadığını vurgulayan Peck, “ABD Hava Kuvvetleri, F-35 gibi bir uçağı uçurmak için yeni bir pilot yetiştirmenin 11 milyon dolara mal olduğunu tahmin ediyor. Ve bu, yıllardır uçmakta olan deneyimli bir pilotun paha biçilmez deneyimini hesaba da katmıyor. Bu nedenle ABD Hava Kuvvetleri, deneyimli savaş pilotlarını elinde tutmak için yarım milyon dolarlık bonuslar sunmaya isteklidir" ifadelerini kullandı.





DİKKAT ÇEKEN 15 TEMMUZ YORUMU





Derginin yasında 15 Temmuz için dikkat çeken ifadeler kullanıldı ve Türk Ordusu’nun 15 Temmuz 2016’da AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘sözde’ devirmeye çalıştığının ‘iddia edildiğini’ belirtti. Yazıda:





“İddiaya göre kelimesi bir nedenle kullanıldı. (Türk Ordusu) Sivil hükümetleri devirme konusunda profesyonel olmasına rağmen (1960 ile 1997 arasında dört başarılı darbe ile), 2016 çabası gülünçtü. Askerler, Boğaz Köprüsü’ne barikatlar dikerek İstanbul’u izole etmeye çalıştılar ancak yalnızca tek bir yönde şeritleri kapattılar. Youtube videosu Leopard tanklı askerlerin polise ve sivillere teslim olduğunu gösteriyordu. Erdoğan tatilden İstanbul’a geri dönerken, iki Türk Hava Kuvvetleri F-16 uçağı görüş alanındaydı – ancak onu (Erdoğan’ın uçağını) vurmayı başaramadılar” ifadeleri yer aldı.





300’DEN FAZLA F-16 PİLOTU GÖREVDEN ALINDI







15 Temmuz’dan sonra çok sayıda kıdemli ve sahada görevli subayın tasfiye edildiğini hatırlatan yazar, “300’den fazla F-16 pilotu görevden alındı… Bu, Erdoğan’ın ve birçok gazeteciyi hapse atan neo-Osmanlıcı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin giderek otoriterleşen yönetimini güçlendirdi. Ancak şaşılacak bir soru ortada kaldı: Türkiye’nin savaş uçaklarını uçuracak kim kaldı?”





Peck, “Suriye’de savaş şiddetlenirken ve Türk ordusu kuzey Suriye’nin bazı kısımlarını ele geçirirken pilot kadronuzu yok etmek pek uygun bir zaman gibi görünmüyor” ifadelerini kullandı.





EMEKLİ PİLOTLAR TEHDİT EDİLDİ VE GÖREVE ÇAĞRILDI





Türk hükumetinin açığı kapatmak için yurtdışına baktığını hatırlatan Michael Peck, Türk pilotlarının Amerika Birleşik Devletleri’nde temel uçuş eğitimi almasına izin vermesine rağmen ABD’nin uçuş eğitmenlerini Türkiye’ye gönderme talebini geri çevirdiğini ifade etti.





Türkiye’nin bu konuda Pakistan’dan talepte bulunduğunu ve Pakistan’ın da ABD ile imzaladığı anlaşmalara aykırı olduğu için Ankara’ya bu konuda yardımda bulunamadığını kaydetti.





Yazar sözlerini şöyle sürdürdü: “Atlantik Konseyi raporuna göre, Türk hükümeti, bir çaresizlik belirtisi olarak kararname çıkardı. Kararnamede 330 eski pilot, dört yıllığına Hava Kuvvetleri pilotluğu görevine dönmemeleri durumunda pilotluk lisanslarının iptal edilmesiyle tehdit edildi.”