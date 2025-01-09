AKP 'Hazine'ye yük' diye fakir ailelerin parasını kesti!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 850 ila bin 250 TL arasında yaptığı aile destek ödemelerinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatıyla sonlandırıldığı öğrenildi. Bakan Şimşek’in bu kararı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan habersiz bir şekilde aldığı ileri sürülürken, söz konusu ödemelerin mevcut mali istikrarda Hazine’ye yük getirdiğini savunduğu aktarıldı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre iktidar; 2025 yılını “Aile Yılı” olarak açıklarken, Türkiye’de artan yoksulluk, yurttaşları devletin uyguladığı “maddi destek programlarına” muhtaç bırakıyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımların eşit ve adil hizmet temelli olarak bütüncül bir şekilde uyguladıklarını her fırsatta vurguluyor. Bakanlığın bu kapsamda sunduğu “Aile Destek Programı” ise önem taşıyor. Bakanlığın en son verileri olan Ekim 2024 istatistiklerine göre; 2022’de başlayan Aile Destek Programı kapsamında 4 milyonu aşan haneye yaklaşık 68 milyar TL ödeme yapıldı.





KOŞULLAR ‘ELVERİŞSİZ’

Program, Aralık 2024’e kadar uzatılmıştı. Son açıklanan asgari ücret ve emekli maaşı zamlarıyla birlikte, yurttaşlar söz konusu programın devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Edinilen bilgilere göre; Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatıyla 2 yıldır kesintisiz süren destek programı sonlandırıldı. Bakan Şimşek’in söz konusu yardım için “mevcut mali disiplin koşulunda, yardımın Hazine’ye yük oluşturduğu ve yardımın sonlandırılması talimatını” verdiği belirtiliyor. Bununla birlikte Bakan Şimşek’in bu kararı Erdoğan’a danışmadan aldığı ve Erdoğan’ın haberinin olmadığı da gelen iddialar arasında...





Söz konusu destek ödemelerin bu yılda devam edip etmeyeceğine yönelik herhangi bir resmi açıklama gelmezken, Bakan Şimşek’in bu kararı vali ve kaymakamlara bildirdiği kaydedildi. Ayrıca Aile Destek Programıyla beraber, temel destekler hariç, diğer destek programlarının da aynı gerekçeyle sonlandırılması bekleniyor.





AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Bakanlığın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla 2 yıldır sürdürdüğü Aile Destek Programı; hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850 TL ila bin 250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini ve hanedeki çocuk sayısına göre aylık 350 TL ila 650 TL tutarları arasında yapılan ek ödemeyi içeren bir yardım programıdır.







