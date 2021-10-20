AKP hiç bu kadar düşmemişti

3 Kasım 2002’deki genel seçimlerde yüzde 34.28’lik oyla iktidarı tek başına kazanan AKP, ilk kez anketlerde 3 Kasım’daki oyunun gerisine düşmeye başladı.







Metropoll’ün Türkiye’nin Nabzı Eylül 2021 anketine göre AKP’nin oyu bu pazar seçim olsa, kararsızlar dağıtıldığında yüzde 31.4 olarak ölçülüyor. Kararsızlar dağıtılmadan ise AKP’nin tek başına oyu yüzde 25.





Metropoll’ün anketinde kararsızlar, protesto oy ve cevap vermeyenler oransal olarak dağıtıldığında AKP’nin oyu yüzde 31.4, CHP’nin oyu yüzde 25.4, İYİ Parti yüzde 15, HDP yüzde 10.7 ve MHP ise yüzde 10 oy alıyor.





Ankete göre DEVA Partisi yüzde 2.8 oy alırken, Memleket Partisi ise yüzde 1.7’lik oy oranına ulaşıyor. Ankette partilerin oy oranları ve değişimi şöyle:





AKP:

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 25



‘Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok’ yanıtları oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 31,7





Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen “Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?” sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:





Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 26,6

‘Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok’ yanıtları oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 31,4





CHP:

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 20

‘Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok’ yanıtları oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 25,8





Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen “Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?” sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:





Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 21,5

‘Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok’ yanıtları oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 25,4





İYİ PARTİ:

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 11,3

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 14,3





Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen “Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?” sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:





Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 12,7

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 25,4





HDP:

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 8,7

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 11





Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen “Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?” sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:





Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 9,1

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 10,7





MHP:

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 7,9

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 10





Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen “Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?” sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:





Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 8,5

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 10





DEVA PARTİSİ:

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 2

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 2,6





Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen “Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?” sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:





Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 2,4

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 2,8





MEMLEKET PARTİSİ:

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 1,3

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 1,7





Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen “Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?” sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:





Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 1,4

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 1,7





DİĞER:

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 2,4

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 3





Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen “Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?” sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:





Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 2,5

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 3

Kararsızlar: Yüzde 3,3

Protesto oy: 9,2

Cevap yok: 3,3