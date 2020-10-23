AKP hükumeti 18 bin köy okulunu kapattı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “eğitimde reform” açıklamalarına cevap verdi. Balık, AKP’nin eğitim karnesinin zayıf olduğunun altını çizdi.





DEFALARCA EĞİTİM VE SINAV SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLDİ

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’a AKP’nin 18 yılda eğitim adımlarını tek tek sıralayan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “18 yılda 7 kez Milli Eğitim Bakanı, defalarca eğitim sistemi ve sınav sistemleri değiştirildi. Ataması yapılmayan öğretmen sayısı 68 binden 700 bine yükseldi. Okullar nitelikli-niteliksiz diye ayrıldı. Öğrenciler özel okullara yönlendirildi. 3.4 milyar harcanan Fatih projesi nedeniyle 50-60 liralık internet faturası 3-4 bin liraya çıktı. Liselere giriş sınavlarının cevap anahtarları taşerona okutuldu. Sınav soruları çalındı” dedi.





MERDİVEN ALTI KAÇAK OKULLAR AÇILDI

AKP hükumetleri döneminde yaklaşık 18 bin köy okulunun kapatıldığını hatırlatan Balık, “4+4+4 sistemi ile 60 aylık çocuklar okula başlatıldı. İlkokullar 4 yıla indirildi. Liyakatin yerini sadakat ve emre itaat aldı. Kanuna aykırı okul açmanın cezası kaldırıldı, merdiven altı kaçak okullar çoğaldı. Sıbyan mektebi adı altında hurafeler öğretilmeye başlandı. Akademisyeni, öğrencisi olmayan üniversiteler açıldı” dedi.