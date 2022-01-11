AKP Hükümeti ILO kararını uygulasın !

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Yönetim Kurulu 24 Mart 2021’de verdiği kararla Türkiye’de KHK’lar ile yapılan işten atılmaların ve kurumların kapatılmasının 158 Nolu ve 87 Nolu Uluslararası Sözleşmelere aykırı olduğunu tespit ederek bu hukuksuzluğun giderilmesini AKP hükümetinden istedi.





Human Rights Defenders İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Sekreteri Oğuzhan Albayrak, ILO’nun aldığı kararın üzerinden 10 ay geçmesine rağmen AKP iktidarının bu kararın gereğini yerine getirmediğini ve getirme konusunda hiçbir niyet gösterisinde de bulunmadığına dikkat çekti.









”ILO’YU HAREKETE GEÇİRİN”





120 bin KHK’lının işine geri dönmesi için imza kampanyası düzenlediklerini belirten Oğuzhan Albayrak, ‘‘AKP Hükümetinin kendi haline bırakılması durumunda bu kararı uygulamayacağı açıktır. Bu kararın hayat bulması ancak ILO’nun kararına sahip çıkarak AKP Hükümetine baskı yapması ile mümkün olacaktır. Biz bu imza kampanyası ile ILO’dan kararına sahip çıkmasını, alınan Yönetim Kurulu Kararının uygulanması için harekete geçmesini istiyoruz. Siz de bir imza atarak ILO’nun ve AKP Hükümet yetkililerinin harekete geçmelerine katkı sağlayın. Lütfen bu imza kampanyasına destek vererek, ILO’yu harekete geçirin ve yaklaşık 120 bin KHK’lının işlerine kavuşmasına katkıda bulunun.’’ İfadelerini kullandı.









Albayrak, kampanya sonrası toplanacak imzalarla birlikte ILO’yu göreve çağıran bir mektubun 24 Mart 2022 günü ILO yetkililerine sunulacağını kaydetti.







ILO: ‘‘KHK İLE İŞTEN ATILMALAR VE SENDİKALARIN KAPATILMASI HUKUKA AYKIRI’’





Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Yönetim Kurulu 24 Mart 2021 tarihli 341. oturumunda Türkiye’de KHK’lar ile yapılan işten atılmaları ve Sendikaların kapatılması konusundaki Aksiyon İşci Sendikaları Konfederasyonu tarafından yapılan şikâyeti değerlendirmiş ve GB.341/INS/13/5/ sayılı kararı verdi. 6 Nisan 2021 tarihinde AKP Hükümeti’ne tebliğ edilip aynı zamanda kamuoyuna da açıklanan bu kararı ile Türkiye’de KHK’lar ile yapılan işten atılmaların ve sendikaların kapatılmasının 158 Nolu ve 87 Nolu Uluslararası Sözleşmelere aykırı yapıldığı, yapılan işlemlerin açıkça hukuka aykırı olduğunu tespit eden ILO, bu hukuksuzluğu giderilmesini AKP hükümetinden istedi. Ancak kararın üzerinden yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen AKP iktidarı bu kararın gereğini yerine getirmedi.







