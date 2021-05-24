Samanyolu Haber /Gündem / AKP hükümeti kumarda hedefini aştı /24 Mayıs 2021 10:35

AKP hükümeti kumarda hedefini aştı

AKP hükümeti bütçe açığına çare ararken, yılın ilk dört ayında Şans Oyunları Vergisi'nden (ŞOV) 1 milyar 939 milyon 58 bin lira gelir elde edildi. İlk dört ayda elde edilen gelir, yıl sonu hedefinin yarısını oluşturdu.

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında artan yoksulluk ve işsizlik şans oyunlarına ilgiyi de artırdı. 2021 yılının ilk 4 ayında Şans Oyunları Vergisi (ŞOV) tahsilatı  yıllık bütçe hedefinin yarısına ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın nisan ayı genel yönetim bütçe gelirlerine göre yılın ilk dört ayında şans oyunlarından 1 milyar 939 milyon 58 bin lira ŞOV tahsil edildi. Yıl sonu bütçe hedefinin 4 milyar 81 milyon 177 bin lira olduğu düşünülürse ocak-nisan döneminde söz konusu tutarın yarısı toplanmış oldu.

2020 YILI AĞUSTOS AYINDAN İTİBAREN YÜKSELİŞE GEÇTİ
 
Geçen yıl bütçe hedefinin yaklaşık 2 katı ŞOV tahsil edildi. ŞOV gelirleri 2020 yılı bütçe hedefinde 1 milyar 876 milyon 194 bin liraydı. Hazine tarafından 2020 yılının ilk yedi ayında 1 milyar 571 milyon ŞOV geliri elde edildi.

Ancak Milli Piyango’nun özelleştirildiği ağustos ayından itibaren ŞOV gelirlerinde ciddi bir artış meydana geldi. Ağustos ayından yılsonuna kadar geçen 4 ayda ŞOV geliri 1 milyar 892 milyon liraya ulaştı.

Yıllık gelir ise 3 milyar 463 milyon lirayı buldu. Birgün’ün haberine göre söz konusu tutar ŞOV tarihinde en yüksek seviyeye çıktı.

İNTERNET ÜZERİNDEN BAHİS YAYGINLAŞIYOR

Milli Piyango’nun özelleştirilmesiyle şans oyunlarına rağbet arttı. Geçmişte haftada bir yapılan çekilişlerin yerini internet üzerinden oyun oynanabilen bir milli piyango sitesi aldı.

Milli Piyango İdaresi’nin lisans hakkını; Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek benzer şans oyunlarına dair lisans düzenleme hakkı 49 yıl süreyle Türkiye Varlık Fonu’na devredildi.

Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) yürüttüğü şans oyunları lisansı 1 Ağustos 2020 itibarıyla Hürriyet ve CNN Türk gibi medya kuruluşlarını Aydın Doğan’dan devralan Yıldırım Demirören’e devredildi. Demirören-Sisal ortaklığındaki Sisal Şans Şirketi,, Milli Piyango’yu 2030 yılına kadar işletecek.
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