Samanyolu Haber /Gündem / AKP hükümeti seçim öncesi 'ucuz kredi' dağıtmaya hazırlanıyor /07 Eylül 2022 16:02

AKP hükümeti seçim öncesi 'ucuz kredi' dağıtmaya hazırlanıyor

Bloomberg, AKP hükümetinin yaklaşan seçimler öncesi büyümeyi teşvik etmek adına Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında 'ucuz kredi' dağıtmayı planladığını öne sürdü.

SHABER3.COM

Türkiye son sürat seçim maratonuna girerken, son anketlere göre oy oranlarında kayda değer bir düşüş olduğu gözlemlenen AKP hükümetinin attığı her adım dikkatle izleniyor.

UCUZ KREDİ VE TEŞVİK PAKETİ
Bloomberg'in, konuya aşina kaynaklara dayandırdığı bir haberine göre, "Türkiye, hükümet destekli bir program aracılığıyla, işletmeler için yeni bir ucuz kredi turunu hazırlıyor ve yavaşlama riski taşıyan bir ekonomide büyümeyi teşvik etmek adına gelecek yılki seçimlerden önce yeni bir teşvik paketi açıklamayı vaat ediyor."

İsminin açıklanmaması koşuluyla Bloomberg'e konuşan bir kaynak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Ankara'da yaptığı kapalı bir toplantıda, hükümetin Kredi Garanti Fonu kapsamında kredi dağıtma planlarını açıkladığını öne sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili olarak Bloomberg'e yorum yapmaktan kaçındı.

MİLYARLARCA DOLARLIK KREDİ
2016'daki başarısız darbe girişiminden sonra yeniden canlanan fon, ticari bankaların kredi risklerinin bir kısmını Hazine ile paylaşmalarını sağlayarak hükümetin işletmelere milyarlarca dolarlık kredi sağlamasına olanak tanımıştı.

Söz konusu iddia gerçekleştiği takdirde, AKP hükümeti tarafından seçim öncesi ekonomik büyümeyi sürdürebilmek adına atılmış en iddialı adımlardan biri olabilir.

KGF NEDİR?
Kredi Garanti Fonu (KGF), teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelere kefil olarak, krediye erişimlerini sağlayan bir kuruluştur.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Otobanda görünmez kaza: Tabela aracın üzerine düştü

Otobanda görünmez kaza: Tabela aracın üzerine düştü

Okyanus'ta 11 gün buzdolabında hayatta kaldı!

Okyanus'ta 11 gün buzdolabında hayatta kaldı!

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Kim bu 'yellehçiler' ?

Kim bu 'yellehçiler' ?

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

Tarihi Ergenekon itirafı: "Komutanlara ‘gelin teslim olun, hepinizi bırakacağız’ denildi"

Tarihi Ergenekon itirafı:

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!

Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ?

Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ?

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:10:53