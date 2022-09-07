AKP hükümeti seçim öncesi 'ucuz kredi' dağıtmaya hazırlanıyor

Türkiye son sürat seçim maratonuna girerken, son anketlere göre oy oranlarında kayda değer bir düşüş olduğu gözlemlenen AKP hükümetinin attığı her adım dikkatle izleniyor.





UCUZ KREDİ VE TEŞVİK PAKETİ



Bloomberg'in, konuya aşina kaynaklara dayandırdığı bir haberine göre, "Türkiye, hükümet destekli bir program aracılığıyla, işletmeler için yeni bir ucuz kredi turunu hazırlıyor ve yavaşlama riski taşıyan bir ekonomide büyümeyi teşvik etmek adına gelecek yılki seçimlerden önce yeni bir teşvik paketi açıklamayı vaat ediyor."





İsminin açıklanmaması koşuluyla Bloomberg'e konuşan bir kaynak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Ankara'da yaptığı kapalı bir toplantıda, hükümetin Kredi Garanti Fonu kapsamında kredi dağıtma planlarını açıkladığını öne sürdü.





Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili olarak Bloomberg'e yorum yapmaktan kaçındı.





MİLYARLARCA DOLARLIK KREDİ

2016'daki başarısız darbe girişiminden sonra yeniden canlanan fon, ticari bankaların kredi risklerinin bir kısmını Hazine ile paylaşmalarını sağlayarak hükümetin işletmelere milyarlarca dolarlık kredi sağlamasına olanak tanımıştı.





Söz konusu iddia gerçekleştiği takdirde, AKP hükümeti tarafından seçim öncesi ekonomik büyümeyi sürdürebilmek adına atılmış en iddialı adımlardan biri olabilir.





KGF NEDİR?

Kredi Garanti Fonu (KGF), teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelere kefil olarak, krediye erişimlerini sağlayan bir kuruluştur.