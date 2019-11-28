AKP, İBB’den mal kaçırdı

İBB Meclisi’nin dün yapılan oturumuna AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun verdiği önerge teklifi geldi. Teklifte mülkiyeti İBB, Maliye Hazinesi ve bazı belediyelere ait 20 taşınmazın 10 yıl süreyle AKP’li ilçe belediyelerine bedelsiz tahsisi ve devri istendi. Mülkiyeti İBB’ye ait 13 parselin 2’sinin bedelsiz devrinin, 11’inin ise tahsisinin istenmesi tartışma yarattı.





‘İBB’NİN ZARARINA’

Teklife olumsuz oy kullanan CHP’li Meclis üyeleri muhalefet şerhi koydu. Şerhte, tahsis taleplerinin incelenmesi için bir tahsis komisyonu kurulduğu anımsatılarak özetle şu ifadeleri kullandı: “Tahsis komisyonu göreve başlamadan önce hangi tahsis taleplerinin olumlu cevaplanacağına dair bazı kriterler koyarak belediyeler arasında uygulama eşitliği sağlamayı amaçlamış ve bu kriterlere uygun talepler de CHP Grup Başkan Vekili ve AKP Grup Başkan vekili ortak imzasını taşıyan teklif haline gelmiştir. Devir taleplerine olumlu yanıt verilmemesi ve Spor Salonları ile stadyumların tahsis edilmeyerek işletmelerinin İBB tarafından yapılması bu kriterler ve prensipleriden sadece iki tanesidir. Bu rapor, başlangıçta belirlenmiş olan tahsis komisyonu kriterlerine uygun olmadığı ve tahsis yerine devire uygun görüş verildiği ve kapalı spor salonları ile stadyumların tahsisini içerdiği için tarafımızca uygun görülmemiştir. Zira tahsis komisyonu prensiplerini bir kenara bırakarak hukuki yönden bakmak gerekse dahi tahsis geçici kullanım izni vermek iken devir bedelsiz olarak hakkın kökten terk edilmesi manasına geleceğinden İBB zararına olacak bu işlemler tarafımızca uygun görülmemektedir.”





‘MİLYARLARCA LİRALIK’

AKP grup sözcüsü Faruk Gökkuş ise özetle “Bu kritere göre anlaştığımız konularda eyvallah anlaşamadığımız konularda biz Ak Parti olarak teklifimizi getirdik” dedi. CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı ise “O zaman bu belediye binasını da verelim. Bu doğru bir anlayış değil. Bedelsiz devir istiyorsunuz. Sayıştay bunu eleştirir. Buradan AKP grubuna zimmet çıkar. Burada milyarca liralık gayrimenkul söz konusu” dedi.





‘50 METROBÜS ALINACAK’

İBB Meclisi’nde dün İETT’nin 2 milyar 980 milyon TL’lik 2020 Yılı Bütçesi oybirliğiyle kabul edildi. İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa 2020’de yüksek kapasiteli 50 metrobüs aracı alacaklarını, birkaç yılda bütün metrobüs araçlarını yenileyeceklerini söyledi. Şehir içi ulaşım için de 130 otobüs alacaklarını belirten Kolukısa, 2020’de 16 kadın sürücünün göreve başlayacağını söyledi.





İSKİ’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul’da su fiyatlarına yapılması beklenen zamla ilgili açıklama yapan İSKİ 4.00 TL olan Konut 1 Tarifesi’nin 4.80 TL olacağını, bunun da 2018 yılı ile aynı miktar olduğunu duyurdu.