AKP İBB'nin binalarına çökmüş

AKP Kartal İlçe Başkanlığı'nın hiçbir ödeme yapmadan İBB'ye ait taşınmazı "işgalci" olarak kullandığı öğrenildi. İlçe Başkanlığı'nın söz konusu taşınmazı 2014 yılından beri elinde bulundurduğu ortaya çıktı.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tahliye ve icra işlemleri başlattığı ancak verilen süreye rağmen hala icra bedelinin ödenmediği belirtildi. AKP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nın da 2015 yılında kamulaştırılarak İBB'ye geçen yapıda, ödeme yapmadan faaliyet gösterdiği belirlendi.





Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB Meclisi’nin 13 Şubat tarihli oturumunda AKP ve CHP grubu arasında yaşanan, İBB’ye ait taşınmazların yıllardır işgal tazminatı (ecrimisil) ödenerek kullanılmasına ilişkin tartışma sırasında önemli bilgiler ortaya çıktı.





CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB’ye ait taşınmazları tespit etmek için başlattıkları ecrimisil çalışması hakkında bilgi vererek Kartal’da 11284 ada 4 parselde yer alan yapıyı örnek olarak gösterdi.





İBB’ye ait yapıda 58 kiracı bulunduğunu, kiracıların İBB’ye olan 804 bin 748 TL’lik borçlarının yapılandırma ile 184 bin 489 TL’ye düşürüldüğünü anlatan Balyalı, en yüksek borcu olan kurumun da 240 bin 548 TL ile Kartal AKP ilçe teşkilatı olduğunu açıkladı. AKP ilçe teşkilatının 2014-2019 yılları arasında hiçbir ödeme yapmadığının tespit edildiğini aktaran Balyalı “Tahliye ve icra işlemleri başlatılmış olup verilen süreye rağmen hâlâ icra bedeli ödenmemiştir” dedi.





CHP’li İBB Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman ise AKP Bahçelievler İlçe Başkanlığı’nın da 2015 yılında beri İBB’ye ait taşınmazda işgalci olduğunu, bugüne kadar hiçbir ödeme yapmadığını açıkladı. CHP grubunun sorularına rağmen AKP grubu konuyla ilgili açıklama yapmadı.





222 MİLYONLUK ALACAK





Tartışma, CHP Grubu Sözcüsü Tarık Balyalı’nın raporlar üzerine genel bir değerlendirme yapmak istediğini söyleyerek söz alması ile başladı.





Balyalı, "İBB’nin toplam 222 milyon 999 bin 532 TL ecrimisil alacağının yalnızca 58 milyon 680 bin 984 TL’sinin tahsil edildiği tespit edildi” dedi.