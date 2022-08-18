Samanyolu Haber /Gündem / AKP için flaş 'yeni dönem' iddiası: "Erdoğan dönemi sonrası kızılca kıyamet kopacaktır" /18 Ağustos 2022 13:34

AKP için flaş 'yeni dönem' iddiası: "Erdoğan dönemi sonrası kızılca kıyamet kopacaktır"

Milli Gazete'de bugün çarpıcı bir yazı kaleme alan Zeki Ceyhan, Erdoğan dönemi sonrası için hazırlık yapıldığını iddia etti. Ceyhan, "Erdoğan dönemi sonrası kızılca kıyamet kopacaktır" dedi.

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Milli Gazete yazarı Zeki Ceyhan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidardan inmesi durumunda AKP’nin de içinde büyük tartışmalar çıkacağını söyledi. Ceyhan, “Bugün için AKP’lileri bir arada tutan hiç kuşkusuz ‘reis’ korkusudur” yorumunu yaptı.

Ceyhan, bugünkü yazısında "AKP’de Erdoğan döneminin bittiğini düşünenlerin olduğunu” yazdı. Bu şekilde düşünenlerin Erdoğan sonrası için hazırlık yaptığını iddia eden Ceyhan, şunları yazdı:

“Doğrudur, iktidar partisinde “reis dönemi” bitme sürecine girmiş durumda. Bizim de kulağımıza sürekli bu yönde söylentiler gelip duruyor. “Reis dönemi” sonrası için hazırlıkların yapıldığı da doğrudur. Ama bize göre böyle hazırlıklar yapmaya hiç gerek yok! Çünkü “reis dönemi” sonrasında iktidar partisi AKP’de “kızılca kıyametler” kopacaktır! Bugün birbirlerine aba altından sopa gösterenler “reis dönemi” bitince birbirlerine sadece aba altından sopa göstermekle yetinirler mi?

Yetinmeyeceklerdir elbette! Aba altındaki sopalar çıkarılıp birbirlerine girişmeleri an meselesi halini alacaktır. Peki, birbirlerine karşı bu kadar hınçlı ve hırslı olanlar şimdi nasıl kardeş kardeş bir arada duruyorlar? Kuşkusuz bugün onları “reis korkusu” bir arada tutuyor.”

Ceyhan yazısında, “Reis dönemi bittiği zaman AKP’lileri bir arada tutan güç ortadan kalkacağı için ortaya bir sürü yeni parti çıkabilir” ifadelerine de yer verdi.
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