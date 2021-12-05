AKP için şok iddia: 6 vekil istifa edecek, kopuşlar hızlanacak

2018 seçimlerinde AKP’nin başta başkent Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok büyükşehiri kaybetmesi, parti içerisinde dikkat çeken gelişmelere neden olmuştu. Bu seçimlerin ardından AKP’de yaşanan istifalar dikkatlerden kaçmamıştı.







EKONOMİK KRİZİN FATURASI İKTİDARA KESİLİYOR





Milli Gazete’nin analizine göre; AKP’de 2018 yılındaki yenilginin ardından toparlanma süreci bir türlü yaşanamıyor. Son dönemlerde yaşanan zamların faturası ise iktidara kesiliyor. Ekonomik kriz direkt vatandaşın cebine yansıyor. Marketlerdeki fiyatlar her gün değişiyor. Ayçiçek yağı başta olmak üzere her ürüne zam üstüne zam geliyor.





ANKET SONUÇLARI, AKP İÇİN HİÇ DE İYİ DEĞİL







Anket şirketlerinin yaptığı kamuoyu araştırmalarının sonuçları da vatandaşın faturayı AKP’ye kestiğini gösteriyor. Metropoll, yaptığı bir araştırmanın daha sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada seçmenlere, “Sizce gıda ürünlerindeki yıllık fiyat artışı ne kadar?” diye soruldu. Ankete katılanlardan yüzde 36’sı, “Yüzde 100 veya üzeri”, yüzde 24,4’ü “Yüzde 50-100 arası” dedi. Yüzde 21,1’i “Yüzde 30-50 arası” derken; yüzde 5,6’sı da “Yüzde 30 veya altı” cevabını verdi. AKP seçmeninin yüzde 33,5’i, MHP seçmeninin ise yüzde 28,6 gıda ürünlerinde yıllık artışın yüzde 100 veya üstü olduğunu belirtti.





VATANDAŞ ARTIK AKP VE MHP’YE GÜVENMİYOR





ASAL Araştırma Şirketi’nin son anketine göre de vatandaş artık AKP ve MHP’ye güvenmiyor. ASAL Araştırma’nın yayınladığı ekonomi odaklı ankette vatandaşlara “Ekonomik sorunları kim çözer?” sorusu yöneltildi. Vatandaşların sadece yüzde 30,2’si AKP’nin ekonomik sorunları çözeceğine inandığını söyledi. Ayrıca MHP çözer diyenlerin oranı yüzde 5,4’te kaldı. Ayrıca, ankete katılanların yüzde 67,3’ü Türkiye’nin en önemli iki sorunu olarak ekonomi ve işsizliği görüyor.





“6 VEKİL İSTİFA VERECEK’







Metropoll ve ASAL bu rakamları paylaşırken; bir başka anket şirketi Avrasya Araştırma’nın Başkanı Kemal Özkiraz, dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. Özkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bu ay sonuna doğru 6 milletvekilinin istifa edeceğini duyduk.” dedi. Özkiraz ayrıca “Şubat ayından itibaren AKP’de büyük kopuşlar göreceğiz. AKP martta yüzde 20.” ifadelerini kullandı. Özkiraz, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifa edip yerine Nureddin Nebati’nin geleceğini de Twitter hesabından duyurmuştu.





AKP’DEN KOPUŞLAR DEVAM EDİYOR







Özellikle 2018 seçimlerinin ardından AKP’de önemli kopmalar yaşanmaya başlamıştı. Bu kopmaların başında ise bir zamanlar partinin genel başkanlığını yürütmüş eski başbakanlardan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve yine AKP’de Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Ali Babacan’ın ayrılması geliyor. Davutoğlu Gelecek Partisi’ni kurarken, Ali Babacan ise Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’ni kurdu. Şu an her iki isim de AKP’ye sert muhalefet yapıyor.





Ayrıca, AKP’nin programlarına vatandaşlar eskisi gibi katılım göstermiyor. AKP MYK Üyesi ve TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, iki gün önce seçim bölgesi olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir açılışa katılmış, kimsenin gelmemesinden şikayetçi olmuştu.