Samanyolu Haber /Politika / AKP için yapılan ankette Erdoğan ikinci oldu /15 Ekim 2020 21:58

AKP için yapılan ankette Erdoğan ikinci oldu

Avrasya Anket Başkanı Kemal Özkiraz, AKP için yapıldığını belirttiği ankette Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

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Avrasya Anket Başkanı Kemal Özkiraz, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptığı ankette AKP'nin adayı için çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

30 büyükşehirde yapılan çalışmaları sonucunda AKP ve MHP’nin toplam oyunun 8 puan azaldığını söyleyen Özkiraz, sonuçlarda AKP’nin birinci adayının ise artık Erdoğan olmadığının görüldüğünü belirtti.

Özkiraz tabloyu şöyle anlattı:

“Büyükşehirlerde çıkan sonuca göre Erdoğan, cumhurbaşkanlığında AKP’nin en iyi adayı değil. Rakiplerle karşılaştırdığımızda AKP’nin en iyi adayı Hulusi Akar görünüyor. İkinci sırada Erdoğan var, üçüncü sırada ise Erdoğan’ın 0,5 gerisinde Soylu var."
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