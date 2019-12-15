AKP içinde ''6 ay ya da 1 yılda toparlanamazsak gidişat kötü'' söylemi

Gazete Duvar’da yer alan habere göre son seçim sonuçları, kurulan yeni partiler, 17 yıldır iktidar olan AKP açısından “alarm” veriyor. Yaşanan tablonun ardından değişim beklentisini 1 yıl öne çekilen kongre sürecine havale eden AKP ilk olarak teşkilatlara neşter vurmayı hedefliyor. Yeni partilerin yola çıktığı süreçte “önemli olan bizim ne yapacağımız” diyen AKP'liler yaşanan tablonun Cumhurbaşkanı’nın vereceği bazı nihai kararlarla tersine çevrilebileceği görüşünü savunuyor.



Kongre döneminde en fazla 6 ay-1 yıl içinde beklenen değişim sağlanamadığında ise, “İşte o zaman toparlamakta zorlanırız. Bu durumda sadece yeni partilerin değil, AKP’nin karşısındaki tüm siyasi grupların şansı artar” yorumu yapılıyor.

