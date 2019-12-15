Samanyolu Haber /Gündem / AKP içinde ''6 ay ya da 1 yılda toparlanamazsak gidişat kötü'' söylemi /15 Aralık 2019 14:17

AKP içinde ''6 ay ya da 1 yılda toparlanamazsak gidişat kötü'' söylemi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ni kurması, eski bakan Ali Babacan’ın ise önümüzdeki günlerde kuruluşunu ilan edeceği partisi sonrası AKP’de hesaplar yapılmaya başlandı.

SHABER3.COM

Gazete Duvar’da yer alan habere göre son seçim sonuçları, kurulan yeni partiler, 17 yıldır iktidar olan AKP açısından “alarm” veriyor. Yaşanan tablonun ardından değişim beklentisini 1 yıl öne çekilen kongre sürecine havale eden AKP ilk olarak teşkilatlara neşter vurmayı hedefliyor. Yeni partilerin yola çıktığı süreçte “önemli olan bizim ne yapacağımız” diyen AKP'liler yaşanan tablonun Cumhurbaşkanı’nın vereceği bazı nihai kararlarla tersine çevrilebileceği görüşünü savunuyor.

Kongre döneminde en fazla 6 ay-1 yıl içinde beklenen değişim sağlanamadığında ise, “İşte o zaman toparlamakta zorlanırız. Bu durumda sadece yeni partilerin değil, AKP’nin karşısındaki tüm siyasi grupların şansı artar” yorumu yapılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP içinde ''6 ay ya da 1 yılda toparlanamazsak gidişat... Sonraki Haber >>

''Perinçek bizi savunuyor, böyle bir dünya olabilir mi ya?''

''Perinçek bizi savunuyor, böyle bir dünya olabilir mi ya?''

Yaşananlar duyurulursa erken biter

Yaşananlar duyurulursa erken biter

Davutoğlu partisinin en genç kurucu üyesi: Bizimkinin en azından diploması var!

Davutoğlu partisinin en genç kurucu üyesi: Bizimkinin en azından diploması var!

Almanya'ya mülteci olarak gelmişti, şimdi...

Almanya'ya mülteci olarak gelmişti, şimdi...

Duruşmada cam kafesten kaçmaya kalktı

Duruşmada cam kafesten kaçmaya kalktı

THY'de damacana müdürlüğü var!

THY'de damacana müdürlüğü var!

Hapishaneler 'kapalı kadınlar cezaevi'ne dönüştürüldü

Hapishaneler 'kapalı kadınlar cezaevi'ne dönüştürüldü

Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı

Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı

Çekin şu pis ellerinizi adaletin üzerinden!

Çekin şu pis ellerinizi adaletin üzerinden!

Bu kazadan sağ kurtuldu!

Bu kazadan sağ kurtuldu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:02:43