Samanyolu Haber /Gündem / "AKP içinde Bahçeli'ye yönelik büyük rahatsızlık var" /07 Temmuz 2021 12:31

"AKP içinde Bahçeli'ye yönelik büyük rahatsızlık var"

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ileri sürdüğü iddiaların ardından istifa edip etmeyeceği konuşulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sahip çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle ilgili AKP kulislerinde konuşulanları yazdı.

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“Tayyip Erdoğan’ı çok yakından tanıyan bir siyasetçi dostuma, Devlet Bahçeli’nin Süleyman Soylu’ya destek yineleyen sözlerini hatırlattıktan sonra neler olabileceğini sordum” diyen Takan, şunları aktardı:

“Eğer ben Tayyip Erdoğan’ı çok iyi tanıyorsam, ki tanıyorum. Bu duruma çok fazla tahammül etmez. Ha kısa bir süre daha Süleyman Soylu koltuğunda oturmaya devam edebilir mi?.. Eder… Şu anda Erdoğan’ın iktidarına, ailesine çok sıkıntı yaratan bir durum var mı?.. Yok… Ancak, AKP içinde Devlet Bahçeli’nin tavırlarından dolayı duyulan sıkıntılar da gizlenmiyor. Tayyip Erdoğan’ın da daha fazla bunlara katlanabileceğini düşünmüyorum. Çok uzun bir zaman sonra değil, en uygun zamanda mutlaka Süleyman Soylu’yu görevden alacaktır.

Sana çok enteresan gelebilecek hatta inanamayacağın bir şey söyleyeyim mi?..

Berat Albayrak’ı veya aileden birini İçişleri Bakanı koltuğuna oturtursa şaşırma. Neden böyle düşündüğümü de anlatayım; Şu anda Erdoğan’ın tek tam olarak kontrol atına alamadığı neresi var?.. Polisi, jandarması ve kaymakamlarıyla İçişleri Bakanlığı… İşte o yüzden, Soylu’yu görevden alır ve oraya aileden birini oturtabilir.”
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