AKP içinde 'umut hakkı' tartışması: 'Vakti geldiğinde gereği yapılır'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, partisinin grup toplantısı öncesinde konuyla ilgili bir soru üzerine, Öcalan’la ilgili ‘umut hakkı’ kullanımının söz konusu olmadığını söylemişti. Tunç, “Umut hakkı söz konusu değil. Böyle bir durum da, görüşme de yok.” diye konuşmuştu.





Bakan Tunç'un açıklamasına AKP'li Mehmet Metiner'den sert bir itiraz geldi. Metiner sosyal medya hesabından ‘UMUT HAKKI’ başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





Bilge lider Bahçeli “umut hakkı” demişse, o sözü yere düşürecek veya gözden düşürecek başka bir söz etmek yanlış ötesi bir durum olur.





Vakti geldiğinde o “umut hakkı”nın gereği neyse yapılır elbet.





Yeter ki terör son bulsun, silahlar ebediyen tarihe uğurlansın!





O ki Bahçeli demiştir, o ki süreç umutlu bir yere doğru evrilmektedir, o zaman “umıt hakkı” her daim önemle gündemimizde olacak bir konudur.”



