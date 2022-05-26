AKP içinde yeni kavga: 'Bu nasıl bir şımarıklık'

Türkiye’de ekonomik kriz ve hayat pahalılığı artarak devam ederken AKP içindeki kavga sosyal medyaya taşındı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum’un geçen hafta TV100’de Candaş Tolga Işık’ın sorularına verdiği cevaplar AKP içinde rahatsızlığa neden oldu.







Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 sisteminden vazgeçilmeyeceğini belirten Uçum “50+1, Türkiye’de hem siyasi istikrarın hem toplumsal istikrarın güvencesidir. Türkiye’de herhangi bir cumhurbaşkanı adayının 50+1 alabilmesi için Türkiye’nin her kesimine hitap etmesi lazım” dedi. Uçum, bir soru üzerine Soros ile ilgili direkt olarak bir dosyanın ve soruşturmanın olmadığını da açıklamıştı.





”CUMHURİYET, LAİKLİK ÜZERİNE KURULACAK”





Atatürk’ün çizdiği yolda olduğunu kaydeden Uçum, “Ben yurtsever sol demokrat bir adamım, Atatürk hepimizin kırmızı çizgisidir, Türkiye benim kırmızı çizgimdir, Cumhuriyetin birikimleri benim vazgeçilmezimdir. Yeni anayasa çalışması bu birikim üzerine kurulacak. Cumhuriyet, laiklik, Atatürk üzerine kurulacak” ifadelerini kullandı.





”NASIL BİR ŞIMARIKLIK?”





Twitter hesabından Mehmet Uçum’un sözlerini alıntılayan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, şu paylaşımı yaptı: “AK Parti’nin bir lideri var. Karar organı MKYK var. Bir parlamento var. AK Parti’nin parlamentoda bir grubu var. Sanki hepsinin üzerinde, tek karar vericiymiş gibi hüküm cümlesi kuruyor. Bu nasıl bir özgüven? Nasıl bir şımarıklık?”







