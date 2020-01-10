"AKP içindeki İran yanlıları ile ABD yanlıları kapışıyor"

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’yi öldürmesinin yankıları sürüyor.





Korkusuz yazarı Ahmet Takan, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Süleymani suikastini Erdoğan’a söylemiş olabileceği iddiasını dile getirdi.





Takan bu konudaki yazısında, “Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden sonra bir televizyon kanalında çanak soruları yanıtlarken Erdoğan, ‘Biz o akşam Trump ile bir görüşme yaptık, 4-5 saat sonra bu olay patlak verdi. Demek ki mesele planlanmıştı. Haberi alınca şok olduk’ demişti. Kulislerdeki hakim kanı ise Erdoğan’ın anlattığı gibi değil. Ankara, Trump’ın Erdoğan’a haber verdiğini düşünüyor. Tayyip Erdoğan’ı çok yakından tanıyan bir dostumu aradım. Ona, ‘Erdoğan nasıl bir politika izler’ diye sordum. Hiç lafı eğip bükmeden ‘Erdoğan, bu durumu kendi lehine, avantaja çevirmeye çalışır. ABD ile sıkı bir pazarlık içine girer’ dedi. Siyasetçi dostum, Zarrab dosyasını, Halkbank’ı, ABD Senatosu’ndan çıkan Türkiye yaptırımlarını, Erdoğan mal varlığının araştırılması ile ilgili gelişmeleri, S-400’leri, F-35’leri hatırlattı.” ifadelerini kullandı.





Takan, AKP içinde İran yanlıları ile ABD yanlılarının ‘kapışma’ içinde olduğunu da savundu.





Takan, İran ile ABD arasındaki gerilimin seyrine dairse, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı stratejist Cahit Armağan Dilek’in şu görüşlerini aktardı:





“Irak, ABD ile İran’ın sıcak askeri çatışma alanına dönmüştür. Irak’ın üçe bölünmüşlüğünün fiilen gerçekleşme süreci başlamıştır. Suriye’deki yapının da bundan etkilenmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla Irak ve Suriye kuzeyindeki Kürt yapılarının, ayrıca Irak batısıyla Suriye doğusundaki Sünni yapılarının birleşerek yeni devletçikler çıkması olasılığı artmıştır.





ABD, hemen olmasa bile İsrail’in teşvik ve tahrikiyle İran’ı topraklarında vurma olasılığı artmıştır. Irak’ın üçe bölünme aşaması büyük olasılıkla Şii-Sünni (Kürtler dahil) çatışmasıyla gerçekleşecek. Bu Irak’tan Türkiye’ye yeni göç dalgasını tetikleyebilir. Türkmen varlığı tamamen silinecektir. ABD’nin İran’ı topraklarında vurması da İran’dan Türkiye’ye başka bir göç dalgasının önünü açacaktır.





ABD/İsrail, İran’a yönelik Türk topraklarını veya üslerini kullanmak isteyecektir. Bu durumda Türkiye otomatikman İran’ın hedefi olacaktır. Kürecik radarı İran’ın bir numaralı hedefi olacaktır. Sonra İncirlik üssü gelir.”