Samanyolu Haber /Gündem / AKP 'idam'da ısrarcı: Cumhurbaşkanımızın konuşması talimattır /26 Haziran 2022 09:21

AKP 'idam'da ısrarcı: Cumhurbaşkanımızın konuşması talimattır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın orman yangınları konusunda idam cezasına işaret eden açıklamasına destek verdi. Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığımızın konuşması talimattır, bakanlık olarak çalışmaya başladık” dedi.

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Adalet Bakanı Bozdağ’dan Erdoğan’ın idam açıklamasına destek geldi.

Bozdağ, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın orman yangınları konusunda idam cezasına işaret eden açıklamasına yönelik, “Bu cezaların yeniden ele alınmasında biz de Adalet Bakanlığı olarak fayda görüyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın konuşması talimattır, bakanlık olarak çalışmaya başladık” dedi.

AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere Ağrı’ya giden Bozdağ, gündemdeki konularla ilgili olarak gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın orman yangınları için “Caydırıcı bir ceza olmalı. Ben de diyorum ki ucu nere dayanıyor idama mı, idam olmalı…” sözlerinin kendisine sorulması üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Orman yangınları her bir vatandaşımızı derinden üzmektedir. Şu anda Cumhurbaşkanımız dün yaptığı açıklama ile mevcut cezaların yeterli ve caydırıcı olmadığı konusunda kanaatini ortaya koydu. En ağır yaptırım olan idam yaptırımı dahil her yaptırımın bu konuda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Şu anki mevzuatımıza göre kasten orman yakanlara verilen hapis cezasının alt sınırı 10 yıldan başlıyor, üst sınırı yok. Örgüt faaliyeti çerçevesinde orman yakanların suçu ise müebbet.”

“ÇALIŞMALAR SOMUTLAŞINCA KAMUOYUNA AÇIKLAYACAĞIZ”
Adalet Bakanlığı olarak bu cezaların yeniden ele alınmasın da fayda gördüklerini kaydeden Bozdağ, “Cumhurbaşkanlığımızın konuşması bizim için talimattır, bakanlık olarak çalışmaya başladık. Çalışmalarımız somutlaşınca Cumhurbaşkanımıza ve kamuoyuna açıklayacağız. TBMM elbette bu konuda gerekli adımları Cumhurbaşkanımızın ve bu çalışmalar çerçevesinde atacaktır.” diye konuştu.
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