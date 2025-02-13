Samanyolu Haber /Gündem / AKP iddiası gündem olmuştu! Meral Akşener cephesinden ilk açıklama geldi /13 Şubat 2025 20:09

AKP iddiası gündem olmuştu! Meral Akşener cephesinden ilk açıklama geldi

Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İYİ Parti eski lideri Meral Akşener'in 2019 yılındaki yerel seçimlerde kendisine Manisa’da adaylık teklif ettiğini belirterek, "Git aday ol sonra da bir sene sonra AKP'ye katıl" dediğini öne sürmüştü. İddiaların sosyal medya ve haber sitelerinde gündem olması sonrası Akşener cephesinden ilk açıklama geldi.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'den Gülsüm Alpkıray'ın haberine göre Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili gündem olan bir iddiada bulunmuştu.

2019’daki yerel seçimlerde Akşener’in Manisa Büyükşehir Belediyesi için adaylık teklif ettiğini belirten Özdağ, Akşener'in CHP ile iş birliği yaptıkları süreçte kendisine Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklif ettiğini söyleyerek 'Selçuk Bey kazanıyorsun' demişti. 'Git aday ol sonra da bir sene sonra AKP'ye katıl' demişti” dediğini öne sürmüştü.

AKŞENER CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Söz konusu iddia siyasi kulislerde tartışılırken, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in Özel Kalemi Esma Bekar'dan iddialara yanıt geldi.

Açıklamaların tamamımın gerçek dışı olduğunu vurgulayan Bekar, Akşener'in 2019 yerel seçim süreçlerinde Özdağ ile telefon ya da yüz yüze görüşmediğinin altını çizdi. Bekar, Akşener’in basına vermiş olduğu demeçlerde de bunun net şekilde görüleceğini belirtti.

Özdağ'ın adaylık talebini hukukçu İrfan Sönmez aracılığıyla Akşener’e ilettiğini ifade eden Bekar, "Ancak sonrasındaki süreçte hem Özdağ’ın kişisel kaygıları hem de Millet İttifakı ortağı CHP’nin karşı çıkması üzerine adaylığı gerçekleşmemiştir" ifadelerini kullandı.

'HUKUKİ SÜRECE BAŞVURACAĞIZ'

2019 yılında yaptığı açıklamalarda; Özdağ'ın teklifini İYİ Parti’nin değil Saadet Partisi’nin de kabul edemediğini aktaran Bekar, "Ne ilginçtir bugünkü çirkin ve asılsız iftiralarına o günlerde değinmemiştir" dedi. Meral Akşener hakkında yalan ve iftira üzerinden yapılan söylemlerin bir ‘kişisel reklam kampanyasına’ dönüştüğünü vurgulayan Bekar, Özdağ ile ilgili hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.

Öte yandan Bekar açıklamasında, Akşener'in bazı televizyon kanallarında konuya ilişkin verdiği yanıtları ve Özdağ'ın paylaşımlarına da yer verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP iddiası gündem olmuştu! Meral Akşener cephesinden... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:10:43